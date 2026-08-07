У Німеччині спростували інформацію про перевезення зброї українським Ан-124 під час інциденту в Лейпцигу

Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало повідомлення про те, що поблизу українського транспортного літака Ан-124, біля якого в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою, нібито перебували боєприпаси для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle.

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Під час спільного засідання керівників комітетів Бундестагу з питань оборони та внутрішніх справ було повідомлено, що на борту літака не було зброї чи боєприпасів.

Таку інформацію, за даними агентства dpa, підтвердили матеріали, які збігаються з попередньою публікацією видання Focus.

Голова Комітету Бундестагу з внутрішніх справ Детлеф Зайф також спростував повідомлення про військовий вантаж.

"Судячи з усіх розмов, у яких я брав участь, літак не був завантажений боєприпасами чи зброєю", – заявив він агентству Reuters.

Оператор аеропорту: літак був порожнім

Керівниця з комунікацій та державних відносин компанії Mitteldeutsche Flughafen Марет Монтавон повідомила, що на момент інциденту український транспортний літак не перевозив жодного вантажу.

"Antonov, про який ідеться, на момент інциденту був порожнім і, відповідно, не перевозив жодного вантажу. Ця оцінка збігається з інформацією, яку ми отримали від Antonov Logistics SALIS", – зазначила вона в коментарі Leipziger Volkszeitung.

МВС Німеччини поки не коментує

Попри заяви учасників засідання Бундестагу та представників оператора аеропорту, Міністерство внутрішніх справ Німеччини офіційно поки не відповіло на запит журналістів щодо інциденту.

Раніше повідомлялося, що Федеральна прокуратура Німеччини розслідує справу після виявлення дрона з вибухівкою поблизу українського літака Ан-124 в аеропорту Лейпцига.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, щ на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

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