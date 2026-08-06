У Німеччині затримали громадянина України за підозрою у шпигунстві біля оборонного підприємства, - прокуратура

У Німеччині затримали 33-річного громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь іноземної розвідки. За версією слідства, він фотографував територію оборонного підприємства в Баварії, а зібрані матеріали могли використовуватися для підготовки диверсій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили Генеральна прокуратура Мюнхена та Баварське державне управління кримінальної поліції.

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За даними слідства, у червні 2026 року чоловік, якого німецькі правоохоронці називають "агентом низького рівня", виконував завдання іноземної спецслужби. Він нібито сфотографував територію оборонного підприємства, після чого передав отримані матеріали своєму куратору.

Німецькі слідчі вважають, що ці дії могли бути частиною підготовки до диверсій.

3 серпня на клопотання Генеральної прокуратури Мюнхена слідчий суддя районного суду видав ордер на арешт підозрюваного. Того ж дня його затримали та взяли під варту.

У повідомленні німецьких правоохоронців не уточнюється, на користь якої саме іноземної спецслужби, за версією слідства, діяв затриманий.

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