У Бельгії заарештували стажерку НАТО за підозрою у шпигунстві на користь третьої країни, - Bloomberg
У Бельгії затримали стажерку НАТО, яку підозрюють у шпигунстві на користь третьої країни та участі в злочинній організації.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про шпигунку?
Підозрювана є громадянкою Канади китайського походження. Вона працювала у Верховному штабі Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE) - стратегічному командуванні Альянсу в бельгійському Монсі.
За даними федеральної прокуратури Бельгії, жінка "потрапила в поле зору" служб безпеки.
"Наразі немає жодних ознак того, що це негативно вплинуло на оперативну готовність НАТО чи SHAPE, систему управління та контролю або поточні завдання", - йдеться в заяві речника SHAPE Мартіна О’Доннелла.
Обшуки та арешт
У прокуратурі розповіли, що 23 липня поліція провела обшуки за місцем проживання та в робочому кабінеті підозрюваної, а наступного дня слідчий суддя взяв її під варту.
Бельгійські правоохоронці не розголошують особу підозрюваної та не називають країну, на користь якої вона, за версією слідства, шпигувала.
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