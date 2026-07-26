В Бельгии арестовали стажерку НАТО по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны, - Bloomberg

В Бельгии задержали стажерку НАТО, которую подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и участии в преступной организации.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о шпионке?

Подозреваемая является гражданкой Канады китайского происхождения. Она работала в Верховном штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) — стратегическом командовании Альянса в бельгийском Монсе.

По данным федеральной прокуратуры Бельгии, женщина "попала в поле зрения" служб безопасности.

"На данный момент нет никаких признаков того, что это негативно повлияло на оперативную готовность НАТО или SHAPE, систему управления и контроля или текущие задачи", — говорится в заявлении пресс-секретаря SHAPE Мартина О’Доннелла.

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Обыски и арест

В прокуратуре сообщили, что 23 июля полиция провела обыски по месту жительства и в рабочем кабинете подозреваемой, а на следующий день следственный судья взял ее под стражу.

Бельгийские правоохранители не разглашают личность подозреваемой и не называют страну, в пользу которой она, по версии следствия, шпионила.

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