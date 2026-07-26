РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11962 посетителя онлайн
Новости Задержание шпионов в Европе
2 866 20

В Бельгии арестовали стажерку НАТО по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны, - Bloomberg

НАТО

В Бельгии задержали стажерку НАТО, которую подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и участии в преступной организации.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о шпионке? 

Подозреваемая является гражданкой Канады китайского происхождения. Она работала в Верховном штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) — стратегическом командовании Альянса в бельгийском Монсе.

По данным федеральной прокуратуры Бельгии, женщина "попала в поле зрения" служб безопасности.

"На данный момент нет никаких признаков того, что это негативно повлияло на оперативную готовность НАТО или SHAPE, систему управления и контроля или текущие задачи", — говорится в заявлении пресс-секретаря SHAPE Мартина О’Доннелла.

Читайте также: В Анголе двух россиян приговорили за шпионаж, терроризм и попытку государственного переворота, - СМИ

Обыски и арест 

В прокуратуре сообщили, что 23 июля полиция провела обыски по месту жительства и в рабочем кабинете подозреваемой, а на следующий день следственный судья взял ее под стражу.

Бельгийские правоохранители не разглашают личность подозреваемой и не называют страну, в пользу которой она, по версии следствия, шпионила.

Читайте также: Российские хакеры шпионили за американскими учеными-ядерщиками и отрабатывали атаки на Украине, — CNN

Автор: 

Бельгия (507) НАТО (11000) шпионаж (1563)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Давайте вгадаємо третю країну з одного разу.
показать весь комментарий
26.07.2026 00:36 Ответить
+3
Мене китайські шпигуни з Канади не дивують.
У Національній мікробіологічній лабораторії (NML) у Вінніпезі - єдиній установі найвищого (4-го) рівня біобезпеки в Канаді - відбувся масштабний скандал, пов'язаний із загрозою національній безпеці та шпигунством на користь Китаю.
Головними суб'єктами справи стали відома науковиця доктор Сянго Цю та її чоловік, біолог Кедін Чен. Доктор Цю очолювала секцію розробки вакцин та противірусної терапії. Вона здобула світову славу завдяки участі в розробці ліків ZMapp проти вірусу *****.
Згідно з розсекреченими документами Канадської служби безпеки й розвідки (CSIS), доктор Цю навмисно передавала конфіденційні наукові дані, результати досліджень та біологічні матеріали до Китаю.
показать весь комментарий
26.07.2026 02:49 Ответить
+2
Нє, нє, нє! Не може шпигунка "громадянка Канади китайського походження" працювати на Китай. Це Канада щось задумала проти НАТО, таки не дарма у Трампа є до неї претензії 🤔
показать весь комментарий
26.07.2026 00:54 Ответить

Загрузка...

 
 