Российские хакеры шпионили за американскими учеными-ядерщиками и отрабатывали атаки на Украине, — CNN

Российские хакеры в течение последнего года проводили масштабную кампанию кибершпионажа против американских ученых-ядерщиков, оборонных подрядчиков и государственных служащих. По данным западных спецслужб, перед атаками на страны НАТО они опробовывали свои методы на украинских организациях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом говорится в совместном предупреждении разведывательных и силовых ведомств США и более десятка стран-союзниц.

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Американская компания Proofpoint, исследовавшая эту кампанию, сообщила, что хакеры атаковали почтовые серверы, используемые ядерными объектами и предприятиями оборонно-промышленного комплекса США. По оценке специалистов, злоумышленников интересовали технологии ядерного синтеза, а также разведывательная информация, которая могла бы помочь Кремлю в войне против Украины.

Во время атак использовался редкий эксплойт, который не требовал от жертвы переходить по ссылкам или открывать вложения. Для заражения достаточно было лишь открыть электронное письмо в уязвимой почтовой системе. Это позволяло получить доступ к трём месяцам переписки пользователя и списку электронных адресов организации.

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Среди потенциальных целей кампании были федеральные и местные органы власти США, правоохранительные структуры, а также организации в сферах обороны, энергетики и образования. Конкретные учреждения власти не называют.

"Злоумышленник, вероятно, стремился получить стратегическую информацию о военных данных, логистике и процессе принятия политических решений в западных странах", — заявил вице-президент по анализу угроз Unit 42 компании Palo Alto Networks Шеррод ДеГриппо.

В совместном предупреждении также отмечается, что использование украинских организаций в качестве полигона для тестирования новых киберинструментов стало частью новой тактики российских спецслужб.

"Особое беспокойство вызывает то, что эти злоумышленники опробовали свои методы на жертвах в Украине, прежде чем перейти к атакам против членов НАТО", — заявил министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис.

Правоохранители уже устанавливают участников группировки. Один из предполагаемых хакеров, гражданин России, был задержан в Таиланде, экстрадирован в США и в прошлом месяце впервые предстал перед федеральным судом в Бостоне.

По словам заместителя директора киберподразделения ФБР Бретта Летермана, после относительного затишья, наступившего после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, американские спецслужбы вновь фиксируют рост числа российских кибератак против США.

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