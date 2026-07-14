Япония стала новой целью российской шпионской сети, - ЦПД
После массовой высылки российских шпионов из западных стран Кремль превратил Японию в один из ключевых центров по получению технологий для российского ВПК.
Как пишет Центр противодействия дезинформации, по свидетельствам действующих и бывших представителей спецслужб пяти западных государств, в Токио действует секретное 20-е управление ГРУ, которое занимается поиском, закупкой и незаконным вывозом технологий двойного и военного назначения в Россию, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Координирует эту деятельность офицер ГРУ Максим Фильченков, работающий под прикрытием сотрудника "Аэрофлота".
Кремль продолжает использовать разведывательные сети, компании-прикрытие и логистические схемы для обхода санкций и поддержки производства вооружения, задействованного в войне против Украины, - пишут в ЦПД.
"Только скоординированные действия международных партнеров по ужесточению санкций, экспортного контроля и контрразведывательных мер способны лишить Россию доступа к критически важным технологиям", - отметили аналитики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль