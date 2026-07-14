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Новини Шпигунство на користь РФ
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Японія стала новою ціллю російської шпигунської мережі, - ЦПД

Японія стала новою ціллю російської шпигунської мережі

Після масового видворення російських шпигунів із країн Заходу Кремль перетворив Японію на один із ключових хабів для отримання технологій для російського ВПК.

Як пише Центр протидії дезінформації, за свідченнями чинних і колишніх представників спецслужб п’яти західних держав, у Токіо діє секретне 20-те управління ГРУ, яке займається пошуком, закупівлею та незаконним вивезенням технологій подвійного і військового призначення до Росії, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Координує цю діяльність офіцер ГРУ Максим Фільченков, який працює під прикриттям співробітника "аерофлоту".

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Кремль продовжує використовувати мережі розвідки, компанії-прикриття та логістичні схеми для обходу санкцій і підтримки виробництва озброєння, задіяного у війні проти України, - пишуть у ЦПД.

"Лише скоординовані дії міжнародних партнерів щодо посилення санкцій, експортного контролю та контррозвідувальних заходів здатна позбавити Росію доступу до критично важливих технологій", - зауважили аналітики.

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