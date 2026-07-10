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Новини Вислання російських дипломатів РФ використовує дипломатичні об’єкти для розвідки
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Збирали дані про зброю для України та плани ЄС: у ЦПД пояснили, чому Італія вислала російських дипломатів

Італія видворяє російських дипломатів із країни

Італійським правоохоронним органам у співпраці з прокуратурою Риму вдалося повністю ліквідувати ворожу шпигунську мережу, яка діяла всередині країни, підривала її суверенітет та несла пряму загрозу національній безпеці ЄС: стало відомо, що Італійський уряд ухвалив рішення про негайне видворення з країни 2 військових співробітників посольства РФ, яких викрили у шпигунській діяльності.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, інформує Цензор.НЕТ.

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Вербування розвідників та полювання на таємниці НАТО

Як з'ясувало слідство, російські "дипломати" Іван Горбачов та Михайло Астахов займалися:

  • Вербуванням колишніх співробітників італійських розвідувальних служб.

  • Збором та передачею конфіденційних даних російським спецслужбам.

Яку інформацію намагалися викрасти росіяни?

Спектр зацікавленості російських шпигунів чітко вказує на пріоритети Кремля у війні проти України та протистояння із Заходом.

Зловмисники збирали:

  • Дані про обсяги та специфіку військової допомоги Україні від Італії.

  • Інформацію про спільне виробництво зброї між Римом та Києвом.

  • Секретні оборонні плани Європейського Союзу.

  • Особисті дані та координати розвідників країн НАТО.

  • Інформацію про роботу провідних оборонних підприємств Італії.

У ЦПД наголошують, що цей прецедент є черговим доказом того, що Кремль системно використовує свої дипломатичні місії за кордоном як офіційний плацдарм для вербування, диверсій та агентурної розвідки.

Справа в Римі стала черговим потужним ударом по спробах РФ паралізувати західну оборонну підтримку України.

Також читайте: Кремль перетворює виші на конвеєр живої сили: в РФ активізували вербування студентів на війну, - ЦПД

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