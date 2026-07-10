Збирали дані про зброю для України та плани ЄС: у ЦПД пояснили, чому Італія вислала російських дипломатів

Італійським правоохоронним органам у співпраці з прокуратурою Риму вдалося повністю ліквідувати ворожу шпигунську мережу, яка діяла всередині країни, підривала її суверенітет та несла пряму загрозу національній безпеці ЄС: стало відомо, що Італійський уряд ухвалив рішення про негайне видворення з країни 2 військових співробітників посольства РФ, яких викрили у шпигунській діяльності.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, інформує Цензор.НЕТ.

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Вербування розвідників та полювання на таємниці НАТО

Як з'ясувало слідство, російські "дипломати" Іван Горбачов та Михайло Астахов займалися:

Вербуванням колишніх співробітників італійських розвідувальних служб.

Збором та передачею конфіденційних даних російським спецслужбам.

Яку інформацію намагалися викрасти росіяни?

Спектр зацікавленості російських шпигунів чітко вказує на пріоритети Кремля у війні проти України та протистояння із Заходом.

Зловмисники збирали:

Дані про обсяги та специфіку військової допомоги Україні від Італії.

Інформацію про спільне виробництво зброї між Римом та Києвом.

Секретні оборонні плани Європейського Союзу.

Особисті дані та координати розвідників країн НАТО.

Інформацію про роботу провідних оборонних підприємств Італії.

У ЦПД наголошують, що цей прецедент є черговим доказом того, що Кремль системно використовує свої дипломатичні місії за кордоном як офіційний плацдарм для вербування, диверсій та агентурної розвідки.

Справа в Римі стала черговим потужним ударом по спробах РФ паралізувати західну оборонну підтримку України.

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