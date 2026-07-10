Кремль собирал данные об оружии для Украины: Италия высылает российских дипломатов-шпионов

Итальянское правительство приняло решение о немедленной высылке из страны двух военных сотрудников посольства РФ, уличенных в шпионской деятельности. Российским агентам под дипломатическим прикрытием предписано покинуть территорию Италии в течение трёх дней.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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Вербовка разведчиков и охота за секретами НАТО

Итальянским правоохранительным органам в сотрудничестве с прокуратурой Рима удалось полностью ликвидировать вражескую шпионскую сеть, которая действовала внутри страны, подрывала ее суверенитет и представляла прямую угрозу национальной безопасности ЕС.

Как выяснило следствие, российские "дипломаты" Иван Горбачёв и Михаил Астахов занимались:

Вербовкой бывших сотрудников итальянских разведывательных служб.

Сбором и передачей конфиденциальных данных российским спецслужбам.

Какую информацию пытались похитить россияне?

Спектр интересов российских шпионов чётко указывает на приоритеты Кремля в войне против Украины и противостоянии с Западом.

Злоумышленники собирали:

Данные об объемах и специфике военной помощи Украине со стороны Италии.

Информацию о совместном производстве оружия между Римом и Киевом.

Секретные оборонные планы Европейского Союза.

Личные данные и координаты разведчиков стран НАТО.

Информацию о работе ведущих оборонных предприятий Италии.

В ЦПД подчеркивают, что этот прецедент является очередным доказательством того, что Кремль системно использует свои дипломатические миссии за рубежом в качестве официального плацдарма для вербовки, диверсий и агентурной разведки.

Дело в Риме стало очередным мощным ударом по попыткам РФ парализовать западную оборонную поддержку Украины.

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