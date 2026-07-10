Кремль собирал данные об оружии для Украины: Италия высылает российских дипломатов-шпионов
Итальянское правительство приняло решение о немедленной высылке из страны двух военных сотрудников посольства РФ, уличенных в шпионской деятельности. Российским агентам под дипломатическим прикрытием предписано покинуть территорию Италии в течение трёх дней.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, пишет Цензор.НЕТ.
Вербовка разведчиков и охота за секретами НАТО
Итальянским правоохранительным органам в сотрудничестве с прокуратурой Рима удалось полностью ликвидировать вражескую шпионскую сеть, которая действовала внутри страны, подрывала ее суверенитет и представляла прямую угрозу национальной безопасности ЕС.
Как выяснило следствие, российские "дипломаты" Иван Горбачёв и Михаил Астахов занимались:
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Вербовкой бывших сотрудников итальянских разведывательных служб.
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Сбором и передачей конфиденциальных данных российским спецслужбам.
Какую информацию пытались похитить россияне?
Спектр интересов российских шпионов чётко указывает на приоритеты Кремля в войне против Украины и противостоянии с Западом.
Злоумышленники собирали:
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Данные об объемах и специфике военной помощи Украине со стороны Италии.
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Информацию о совместном производстве оружия между Римом и Киевом.
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Секретные оборонные планы Европейского Союза.
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Личные данные и координаты разведчиков стран НАТО.
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Информацию о работе ведущих оборонных предприятий Италии.
В ЦПД подчеркивают, что этот прецедент является очередным доказательством того, что Кремль системно использует свои дипломатические миссии за рубежом в качестве официального плацдарма для вербовки, диверсий и агентурной разведки.
Дело в Риме стало очередным мощным ударом по попыткам РФ парализовать западную оборонную поддержку Украины.
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