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Новости Высылка российских дипломатов РФ использует дипломатические объекты для разведки
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Кремль собирал данные об оружии для Украины: Италия высылает российских дипломатов-шпионов

Италия высылает российских дипломатов из страны

Итальянское правительство приняло решение о немедленной высылке из страны двух военных сотрудников посольства РФ, уличенных в шпионской деятельности. Российским агентам под дипломатическим прикрытием предписано покинуть территорию Италии в течение трёх дней.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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Вербовка разведчиков и охота за секретами НАТО

Итальянским правоохранительным органам в сотрудничестве с прокуратурой Рима удалось полностью ликвидировать вражескую шпионскую сеть, которая действовала внутри страны, подрывала ее суверенитет и представляла прямую угрозу национальной безопасности ЕС.

Как выяснило следствие, российские "дипломаты" Иван Горбачёв и Михаил Астахов занимались:

  • Вербовкой бывших сотрудников итальянских разведывательных служб.

  • Сбором и передачей конфиденциальных данных российским спецслужбам.

Какую информацию пытались похитить россияне?

Спектр интересов российских шпионов чётко указывает на приоритеты Кремля в войне против Украины и противостоянии с Западом.

Злоумышленники собирали:

  • Данные об объемах и специфике военной помощи Украине со стороны Италии.

  • Информацию о совместном производстве оружия между Римом и Киевом.

  • Секретные оборонные планы Европейского Союза.

  • Личные данные и координаты разведчиков стран НАТО.

  • Информацию о работе ведущих оборонных предприятий Италии.

В ЦПД подчеркивают, что этот прецедент является очередным доказательством того, что Кремль системно использует свои дипломатические миссии за рубежом в качестве официального плацдарма для вербовки, диверсий и агентурной разведки.

Дело в Риме стало очередным мощным ударом по попыткам РФ парализовать западную оборонную поддержку Украины.

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