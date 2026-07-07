Кремль превращает вузы в конвейер живой силы: в РФ активизировали вербовку студентов на войну, - ЦПД

Россия расширяет масштабы кампании по вербовке студентов высших учебных заведений для участия в войне против Украины.

Очередной случай массового привлечения молодежи в ряды оккупационной армии зафиксирован в Санкт-Петербургском государственном университете. Студентов пытаются заманить привлекательными на первый взгляд условиями - краткосрочными контрактами и обещаниями отправить на службу в спокойные регионы, в частности в Арктику, передает Цензор.НЕТ.

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Несмотря на обещания администрации вузов и военкоматов о "безопасной службе на севере", реальность выглядит иначе. Российские независимые правозащитники бьют тревогу и предупреждают об основных рисках для молодежи:

В условиях мобилизации и военного положения в РФ любой подписанный контракт автоматически становится бессрочным.

Обещания об Арктике остаются лишь на бумаге. Сразу после подписания документов новобранцев отправляют на передовую в Украину в качестве штурмовой пехоты.

Активизация вербовки студентов связана с катастрофическим ростом потерь армии РФ на фронте, - пишут в Центре противодействия дезинформации. Количество россиян, готовых подписывать контракты даже за огромные денежные выплаты, стремительно уменьшается.

Из-за этого Кремль спустил руководству российских гражданских университетов жесткие "рознарядки" - планы по количеству студентов, которых необходимо привлечь в армию. Для выполнения этих планов администрации вузов используют целый арсенал грязных методов:

"Обман и манипуляции с условиями службы;"

"Административное давление (угрозы отчислением или проблемами с экзаменами);"

"Прямое принуждение и запугивание".

"Таким образом, российские высшие учебные заведения окончательно утратили свой образовательный статус, превратившись в мобилизационные пункты для обеспечения дальнейшей агрессии Кремля", - отмечают в ЦПД.

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