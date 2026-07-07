Кремль перетворює виші на конвеєр живої сили: в РФ активізували вербування студентів на війну, - ЦПД
Росія масштабує кампанію з вербування студентів вищих навчальних закладів для участі у війні проти України.
Черговий випадок масового залучення молоді до лав окупаційної армії зафіксували у Санкт-Петербурзькому державному університеті. Студентів намагаються заманити привабливими на перший погляд умовами — короткотривалими контрактами та обіцянками відправити на службу до спокійних регіонів, зокрема в Арктику, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Попри обіцянки адміністрації вишів та військкоматів про "безпечну службу на півночі", реальність виглядає інакше. Російські незалежні правозахисники б'ють на сполох та попереджають про головні ризики для молоді:
-
В умовах мобілізації та воєнного стану в РФ будь-який підписаний контракт автоматично стає безстроковим.
-
Обіцянки про Арктику залишаються лише на папері. Одразу після підписання документів новоспечених солдатів відправляють на передову в Україну як штурмову піхоту.
Активізація вербування студентів пов'язана із катастрофічним зростанням втрат армії РФ на фронті, - пишуть у Центрі протидії дезінформації. Кількість росіян, готових підписувати контракти навіть за величезні грошові виплати, стрімко зменшується.
Через це Кремль спустив на керівництво російських цивільних університетів жорсткі "рознарядки" — плани щодо кількості студентів, яких необхідно залучити до війська. Для виконання цих планів адміністрації ВНЗ використовують цілий арсенал брудних методів:
-
"Обман та маніпуляції з умовами служби;"
-
"Адміністративний тиск (погрози відрахуванням або проблемами з іспитами);"
-
"Прямий примус і залякування."
"Таким чином, російські вищі навчальні заклади остаточно втратили свій освітній статус, перетворившись на мобілізаційні пункти для забезпечення подальшої агресії Кремля", - зауважують у ЦПД.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль