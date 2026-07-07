Кремль перетворює виші на конвеєр живої сили: в РФ активізували вербування студентів на війну, - ЦПД

Росія масштабує кампанію з вербування студентів вищих навчальних закладів для участі у війні проти України.

Черговий випадок масового залучення молоді до лав окупаційної армії зафіксували у Санкт-Петербурзькому державному університеті. Студентів намагаються заманити привабливими на перший погляд умовами — короткотривалими контрактами та обіцянками відправити на службу до спокійних регіонів, зокрема в Арктику, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Попри обіцянки адміністрації вишів та військкоматів про "безпечну службу на півночі", реальність виглядає інакше. Російські незалежні правозахисники б'ють на сполох та попереджають про головні ризики для молоді:

В умовах мобілізації та воєнного стану в РФ будь-який підписаний контракт автоматично стає безстроковим.

Обіцянки про Арктику залишаються лише на папері. Одразу після підписання документів новоспечених солдатів відправляють на передову в Україну як штурмову піхоту.

Активізація вербування студентів пов'язана із катастрофічним зростанням втрат армії РФ на фронті, - пишуть у Центрі протидії дезінформації. Кількість росіян, готових підписувати контракти навіть за величезні грошові виплати, стрімко зменшується.

Через це Кремль спустив на керівництво російських цивільних університетів жорсткі "рознарядки" — плани щодо кількості студентів, яких необхідно залучити до війська. Для виконання цих планів адміністрації ВНЗ використовують цілий арсенал брудних методів:

"Обман та маніпуляції з умовами служби;"

"Адміністративний тиск (погрози відрахуванням або проблемами з іспитами);"

"Прямий примус і залякування."

"Таким чином, російські вищі навчальні заклади остаточно втратили свій освітній статус, перетворившись на мобілізаційні пункти для забезпечення подальшої агресії Кремля", - зауважують у ЦПД.

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