Зеленський запровадив нові санкції проти постачальників ВПК РФ і пропагандистів

Президент України Володимир Зеленський увів у дію нові санкції проти компаній, які постачають обладнання для підприємств російського військово-промислового комплексу, а також проти осіб, причетних до кремлівської пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази №587/2026 та №588/2026 оприлюднені на сайті глави держави.

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Санкції проти постачальників ВПК

Як повідомили в Офісі президента, обмеження запроваджено щодо компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання для підприємств російського ВПК.

Загалом до санкційного списку увійшли 30 юридичних та 42 фізичні особи.

Серед підсанкційних компаній – центр "Буревісник", який, за даними української влади, бере участь у виробництві мінометних комплексів та 152-мм самохідних артилерійських установок "Мальва", а також компанія "КАМ-Інжиніринг", що забезпечує фінальні випробування вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що Україна продовжує виявляти нові цілі для санкцій.

"Кожне таке рішення ще більше ізолює російські компанії, що працюють на ВПК, ускладнює їхню співпрацю з міжнародними партнерами, доступ до технологій, фінансування та обладнання. Санкції мають робити участь у підтримці російської воєнної машини токсичною та економічно невигідною", – зазначив він.

Під обмеження потрапили пропагандисти

Окремим рішенням санкції введено проти 15 фізичних та восьми юридичних осіб, які підтримують агресію Росії проти України, поширюють кремлівську пропаганду та здійснюють діяльність на тимчасово окупованих українських територіях.

До списку, зокрема, увійшли російський воєнний блогер Володимир Романов, пропагандист і колишній військовий льотчик Ілля Туманов, а також колишня спортсменка, депутатка Московської міської думи Марія Кисельова, яка публічно підтримує війну проти України та відвідувала тимчасово окуповані території.

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