Зеленский ввел новые санкции против поставщиков ВПК РФ и пропагандистов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против компаний, поставляющих оборудование для предприятий российского военно-промышленного комплекса, а также против лиц, причастных к кремлевской пропаганде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы № 587/2026 и № 588/2026 опубликованы на сайте главы государства.

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Санкции против поставщиков ВПК

Как сообщили в Офисе президента, ограничения введены в отношении компаний, их учредителей и руководителей, которые производят высокоточные станки и оборудование для предприятий российского ВПК.

Всего в санкционный список вошли 30 юридических и 42 физических лица.

Среди компаний, попавших под санкции, центр "Буревестник", который, по данным украинских властей, участвует в производстве минометных комплексов и 152-мм самоходных артиллерийских установок "Мальва", а также компания "КАМ-Инжиниринг", обеспечивающая заключительные испытания узлов боевой авиации и отдельных ракетных систем.

Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что Украина продолжает выявлять новые цели для санкций.

"Каждое такое решение еще больше изолирует российские компании, работающие в ВПК, затрудняет их сотрудничество с международными партнерами, доступ к технологиям, финансированию и оборудованию. Санкции должны сделать участие в поддержке российской военной машины токсичным и экономически невыгодным", - отметил он.

Под ограничения попали пропагандисты

Отдельным решением санкции введены против 15 физических и восьми юридических лиц, которые поддерживают агрессию России против Украины, распространяют кремлевскую пропаганду и ведут деятельность на временно оккупированных украинских территориях.

В список, в частности, вошли российский военный блогер Владимир Романов, пропагандист и бывший военный летчик Илья Туманов, а также бывшая спортсменка, депутат Московской городской думы Мария Киселева, которая публично поддерживает войну против Украины и посещала временно оккупированные территории.

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