Шпигували на користь Москви: Італія висилає двох військових аташе посольства РФ

Міністерство закордонних справ Італії вирішило вислати з країни двох військових аташе російського посольства в Римі, які шпигували на користь Москви.

Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Так, італійський уряд вирішив вислати двох військових аташе посольства Російської Федерації, відповідальних за шпигунську діяльність, яку виявили в ході розслідування прокуратури Рима.

Генеральний секретар МЗС Італії повідомив російському послу в Римі, що аташе Іван Горбачов та Михайло Астахов мають покинути Італію протягом 3 днів.

Читайте: Ексспівробітника австрійської розвідки засудили за шпигунство на користь РФ

Гібридні засоби РФ

"Москва продовжує використовувати свої гібридні засоби для атак на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання у діяльність італійських інституцій та національну безпеку", – заявив Таяні.

Також читайте: У Польщі затримали трьох осіб за підозрою у роботі на російські спецслужби