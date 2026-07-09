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Шпигували на користь Москви: Італія висилає двох військових аташе посольства РФ

Італія висилає військових аташе РФ за шпигунство

Міністерство закордонних справ Італії вирішило вислати з країни двох військових аташе російського посольства в Римі, які шпигували на користь Москви.

Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, італійський уряд вирішив вислати двох військових аташе посольства Російської Федерації, відповідальних за шпигунську діяльність, яку виявили в ході розслідування прокуратури Рима.

Генеральний секретар МЗС Італії повідомив російському послу в Римі, що аташе Іван Горбачов та Михайло Астахов мають покинути Італію протягом 3 днів.

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Гібридні засоби РФ

"Москва продовжує використовувати свої гібридні засоби для атак на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання у діяльність італійських інституцій та національну безпеку", – заявив Таяні.

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Таяні повідомив про вислання двох військових аташе посольства РФ за шпигунство

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