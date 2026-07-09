Шпигували на користь Москви: Італія висилає двох військових аташе посольства РФ
Міністерство закордонних справ Італії вирішило вислати з країни двох військових аташе російського посольства в Римі, які шпигували на користь Москви.
Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, італійський уряд вирішив вислати двох військових аташе посольства Російської Федерації, відповідальних за шпигунську діяльність, яку виявили в ході розслідування прокуратури Рима.
Генеральний секретар МЗС Італії повідомив російському послу в Римі, що аташе Іван Горбачов та Михайло Астахов мають покинути Італію протягом 3 днів.
Гібридні засоби РФ
"Москва продовжує використовувати свої гібридні засоби для атак на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання у діяльність італійських інституцій та національну безпеку", – заявив Таяні.
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