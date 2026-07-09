Шпионили в пользу Москвы: Италия высылает двух военных атташе посольства РФ

Министерство иностранных дел Италии приняло решение выслать из страны двух военных атташе российского посольства в Риме, которые шпионили в пользу Москвы.

Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает Цензор.НЕТ.

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Так, итальянское правительство решило выслать двух военных атташе посольства Российской Федерации, ответственных за шпионскую деятельность, которая была выявлена в ходе расследования прокуратуры Рима.

Генеральный секретарь МИД Италии сообщил российскому послу в Риме, что атташе Иван Горбачев и Михаил Астахов должны покинуть Италию в течение 3 дней.

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Гибридные средства РФ

"Москва продолжает использовать свои гибридные средства для атак на Запад и Италию. Это серьезное и недопустимое вмешательство в деятельность итальянских институтов и национальную безопасность", — заявил Таяни.

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