В Польше задержали трех человек по подозрению в работе на российские спецслужбы

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало троих граждан, подозреваемых в сборе данных о дислокации войск НАТО и работе в интересах России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк в соцсети Х.

Как сообщил Семоняк, задержанные являются гражданами Польши, мужчинами в возрасте от 48 до 62 лет.

Их подозревают в сборе разведывательной информации о дислокации подразделений НАТО на территории Польши, а также в создании и распространении материалов пропагандистского и дезинформационного характера.

"В отношении всех подозреваемых Районный суд в Белостоке применил меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. Расследование продолжается", - добавил Семоняк.

Что предшествовало?

