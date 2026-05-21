В Польше задержали трех человек по подозрению в работе на российские спецслужбы
В Польше Агентство внутренней безопасности задержало троих граждан, подозреваемых в сборе данных о дислокации войск НАТО и работе в интересах России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк в соцсети Х.
Как сообщил Семоняк, задержанные являются гражданами Польши, мужчинами в возрасте от 48 до 62 лет.
Их подозревают в сборе разведывательной информации о дислокации подразделений НАТО на территории Польши, а также в создании и распространении материалов пропагандистского и дезинформационного характера.
"В отношении всех подозреваемых Районный суд в Белостоке применил меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. Расследование продолжается", - добавил Семоняк.
Что предшествовало?
- В Германии взяли под стражу гражданина Украины Сергея Н., которого подозревают в шпионаже в пользу России. Перед этим его задержали в Испании и экстрадировали в ФРГ.
- Из-за возможной шпионской деятельности Австрия выслала трех российских дипломатов, усилив давление на Москву.
В 2025 году в Эстонии зафиксировали рекордное количество задержаний лиц, связанных с российскими спецслужбами.
