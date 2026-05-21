У Польщі затримали трьох осіб за підозрою у роботі на російські спецслужби
У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало трьох громадян, яких підозрюють у зборі даних про розміщення військ НАТО та роботі на користь Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Семоняк у соцмережі Х.
Як повідомив Семоняк, затримані є громадянами Польщі, чоловіками віком від 48 до 62 років.
Їх підозрюють у зборі розвідувальної інформації щодо дислокації підрозділів НАТО на території Польщі, а також у створенні та розповсюдженні матеріалів пропагандистського та дезінформаційного характеру.
"Щодо всіх підозрюваних Районний суд у Білостоку застосував запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці. Розслідування триває", - додав Семоняк.
Що передувало?
- У Німеччині взяли під варту громадянина України Сергія Н., якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Перед цим його затримали в Іспанії та екстрадували до ФРН.
- Через можливу шпигунську діяльність Австрія вислала трьох російських дипломатів, посиливши тиск на Москву.
У 2025 році в Естонії зафіксували рекордну кількість затримань осіб, пов’язаних із російськими спецслужбами.
