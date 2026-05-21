У Польщі затримали трьох осіб за підозрою у роботі на російські спецслужби

У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало трьох громадян, яких підозрюють у зборі даних про розміщення військ НАТО та роботі на користь Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Семоняк у соцмережі Х.

Як повідомив Семоняк, затримані є громадянами Польщі, чоловіками віком від 48 до 62 років.

Їх підозрюють у зборі розвідувальної інформації щодо дислокації підрозділів НАТО на території Польщі, а також у створенні та розповсюдженні матеріалів пропагандистського та дезінформаційного характеру.

"Щодо всіх підозрюваних Районний суд у Білостоку застосував запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці. Розслідування триває", - додав Семоняк.

