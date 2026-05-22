Бывшего сотрудника австрийской разведки осудили за шпионаж в пользу РФ

Суд в Вене признал бывшего сотрудника австрийской разведки Эгисто Отта виновным в шпионаже и коррупционных преступлениях.

Приговор за шпионаж и коррупцию

Австрийский суд назначил 63-летнему Эгисто Отту наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы. Его признали виновным в передаче секретной информации российским разведчикам и Яну Марсалеку - бывшему руководителю обанкротившейся немецкой компании Wirecard, который скрывается.

Следствие установило, что Отт в течение 2015-2020 годов собирал секретные данные и персональную информацию из полицейских баз. Эти материалы он передавал российским представителям, получая за это вознаграждение.

Прокуроры заявили, что его действия нанесли ущерб безопасности Австрии, поскольку он помогал российской разведке получать конфиденциальную информацию.

Бывший сотрудник разведки свою вину не признал. Его защита уже подала апелляцию.

