Ексспівробітника австрійської розвідки засудили за шпигунство на користь РФ

Суд у Відні визнав винним колишнього співробітника австрійської розвідки Егісто Отта у шпигунстві та корупційних злочинах.

Австрійський суд призначив 63-річному Егісто Отту покарання у вигляді чотирьох років і одного місяця позбавлення волі. Його визнали винним у передачі секретної інформації російським розвідникам та Яну Марсалеку — колишньому керівнику збанкрутілої німецької компанії Wirecard, який переховується.

Слідство встановило, що Отт протягом 2015–2020 років збирав секретні дані та персональну інформацію з поліцейських баз. Ці матеріали він передавав російським представникам, отримуючи за це винагороду.

Прокурори заявили, що його дії завдали шкоди безпеці Австрії, оскільки він допомагав російській розвідці отримувати конфіденційну інформацію.

Колишній співробітник розвідки своєї вини не визнав. Його захист уже подав апеляцію.

