Російські хакери шпигували за американськими вченими-ядерниками та випробовували атаки на Україні, - CNN

Російські хакери протягом останнього року проводили масштабну кампанію кібершпигунства проти американських учених-ядерників, оборонних підрядників і державних службовців. За даними західних спецслужб, перед атаками на країни НАТО вони випробовували свої методи на українських організаціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це йдеться у спільному попередженні розвідувальних і безпекових відомств США та понад десятка країн-союзників.

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Американська компанія Proofpoint, яка досліджувала кампанію, повідомила, що хакери атакували поштові сервери, які використовують ядерні об'єкти та підприємства оборонно-промислового комплексу США. За оцінкою фахівців, зловмисників цікавили технології ядерного синтезу, а також розвідувальна інформація, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України.

Під час атак використовувався рідкісний експлойт, який не вимагав від жертви переходити за посиланнями чи відкривати вкладення. Для зараження достатньо було лише відкрити електронний лист у вразливій поштовій системі. Це дозволяло отримати доступ до трьох місяців листування користувача та списку електронних адрес організації.

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Серед потенційних цілей кампанії були федеральні та місцеві органи влади США, правоохоронні структури, а також організації у сферах оборони, енергетики та освіти. Конкретні установи влада не називає.

"Зловмисник, імовірно, прагнув отримати стратегічну інформацію про військові дані, логістику та процес ухвалення політичних рішень у західних країнах", – заявив віцепрезидент з аналізу загроз Unit 42 компанії Palo Alto Networks Шеррод ДеГріппо.

У спільному попередженні також наголошується, що використання українських організацій як полігону для тестування нових кіберінструментів стало частиною нової тактики російських спецслужб.

"Особливе занепокоєння викликає те, що ці зловмисники випробували свої методи на жертвах в Україні, перш ніж перейти до атак проти членів НАТО", – заявив міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс.

Правоохоронці вже встановлюють учасників угруповання. Один із ймовірних хакерів, громадянин Росії, був затриманий у Таїланді, екстрадований до США і минулого місяця вперше постав перед федеральним судом у Бостоні.

За словами заступника директора кіберпідрозділу ФБР Бретта Летермана, після відносного затишшя, яке настало після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, американські спецслужби знову фіксують зростання кількості російських кібератак проти США.

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