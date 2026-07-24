Росія полює на компанії, що постачають Україні зброю та дрони: спецслужба Німеччини заявила про загрозу

Федеральне відомство із захисту конституції Німеччини (BfV) попередило про високий рівень загрози російського шпигунства, кібератак і диверсій проти оборонних підприємств, які співпрацюють з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.



Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

РФ оприлюднила список компаній

У BfV нагадали, що навесні 2026 року міноборони РФ оприлюднило список із 21 європейської компанії, які Москва звинуватила у виробництві та постачанні безпілотників для України.



До переліку потрапили три німецькі підприємства, а заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відкрито назвав їх потенційними військовими цілями.

Кілька викритих агентурних операцій.

Німецькі спецслужби також повідомили про кілька викритих агентурних операцій. Зокрема, одного із затриманих підозрюють у передачі Росії інформації про військову допомогу Україні та підприємства, що розробляють безпілотники й роботизовані системи.



Ще двоє фігурантів, за даними слідства, стежили за людиною з компанії, яка постачає Україні дрони та комплектуючі.



Окремою ціллю російських спецслужб BfV називає логістичні маршрути, через які до України надходить військова допомога.



Водночас кремль дедалі частіше використовує так званих "агентів низького рівня" – людей без спеціальної підготовки, яких вербують через месенджери для виконання окремих шпигунських або диверсійних завдань.

Закликали оборонні підприємства посилити безпеку

У BfV закликали оборонні підприємства посилити фізичну, інформаційну та кібербезпеку, а працівників – не розголошувати службову інформацію в соцмережах і повідомляти про будь-які підозрілі дії.