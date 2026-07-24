Россия охотится на компании, поставляющие Украине оружие и дроны: спецслужба Германии заявила об угрозе

Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) предупредило о высоком уровне угрозы со стороны российского шпионажа, кибератак и диверсий против оборонных предприятий, сотрудничающих с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.



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РФ обнародовала список компаний

В BfV напомнили, что весной 2026 года Минобороны РФ обнародовало список из 21 европейской компании, которые Москва обвинила в производстве и поставках беспилотников для Украины.



В список попали три немецких предприятия, а заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев открыто назвал их потенциальными военными целями.

Несколько раскрытых агентурных операций.

Немецкие спецслужбы также сообщили о нескольких раскрытых агентурных операциях. В частности, одного из задержанных подозревают в передаче России информации о военной помощи Украине и предприятиях, разрабатывающих беспилотники и роботизированные системы.



Еще двое фигурантов, по данным следствия, следили за сотрудником компании, поставляющей Украине дроны и комплектующие.



Отдельной целью российских спецслужб BfV называет логистические маршруты, по которым в Украину поступает военная помощь.



В то же время Кремль все чаще использует так называемых "агентов низкого уровня" — людей без специальной подготовки, которых вербуют через мессенджеры для выполнения отдельных шпионских или диверсионных задач.

Призвали оборонные предприятия усилить безопасность

В BfV призвали оборонные предприятия усилить физическую, информационную и кибербезопасность, а сотрудников — не разглашать служебную информацию в соцсетях и сообщать о любых подозрительных действиях.