В Анголе двух россиян приговорили за шпионаж, терроризм и попытку государственного переворота, - СМИ
Суд в Анголе признал граждан России Льва Лакштанова и Игоря Ратчина виновными в терроризме, шпионаже и попытке государственного переворота. Согласно приговору суда, они были приговорены к 8 и 11 годам лишения свободы соответственно.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, россиян обвинили в организации деятельности, направленной на дестабилизацию ситуации в стране и попытку повлиять на политические процессы.
По данным следствия, в июле 2025 года Лакштанов и Ратчин были причастны к организации массовых протестов и забастовок после резкого роста цен на топливо. В ходе беспорядков погибли 22 человека, еще более 1600 человек были задержаны.
Прокуратура также утверждала, что осужденные пытались повлиять на предстоящие президентские выборы в Анголе, создавая предпосылки для государственного переворота.
В ходе расследования правоохранители установили связь обоих россиян с сетью дезинформации и пропаганды "Африканская политология". По данным следствия, ранее эту структуру контролировала ЧВК "Вагнер", а после гибели ее руководителя Евгения Пригожина сеть перешла под контроль Службы внешней разведки РФ.
По этому же делу суд рассматривал обвинения в отношении двух граждан Анголы. Одного из них приговорили к двум годам условного срока, другого оправдали.
Лев Лакштанов и Игорь Ратчин свою вину не признали. Они заявили, что находились в Анголе исключительно с "культурной и деловой целью".
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Така «бананова дієта» точно увійшла б у галерею найсвоєрідніших пенітенціарних експериментів! Ангольські в'язниці (як-от відома тюрма Calawenda або Viana)і без того вважаються далеко не п'ятизірковими готелями. Місцевий раціон там зазвичай досить специфічний і суворий в основному каша фуфу та сушена риба, тож сонячним та безтурботним це 11-річне перебування для російських політтехнологів точно не буде)