В Анголе двух россиян приговорили за шпионаж, терроризм и попытку государственного переворота, - СМИ

Суд в Анголе признал граждан России Льва Лакштанова и Игоря Ратчина виновными в терроризме, шпионаже и попытке государственного переворота. Согласно приговору суда, они были приговорены к 8 и 11 годам лишения свободы соответственно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, россиян обвинили в организации деятельности, направленной на дестабилизацию ситуации в стране и попытку повлиять на политические процессы.

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По данным следствия, в июле 2025 года Лакштанов и Ратчин были причастны к организации массовых протестов и забастовок после резкого роста цен на топливо. В ходе беспорядков погибли 22 человека, еще более 1600 человек были задержаны.

Прокуратура также утверждала, что осужденные пытались повлиять на предстоящие президентские выборы в Анголе, создавая предпосылки для государственного переворота.

В ходе расследования правоохранители установили связь обоих россиян с сетью дезинформации и пропаганды "Африканская политология". По данным следствия, ранее эту структуру контролировала ЧВК "Вагнер", а после гибели ее руководителя Евгения Пригожина сеть перешла под контроль Службы внешней разведки РФ.

По этому же делу суд рассматривал обвинения в отношении двух граждан Анголы. Одного из них приговорили к двум годам условного срока, другого оправдали.

Лев Лакштанов и Игорь Ратчин свою вину не признали. Они заявили, что находились в Анголе исключительно с "культурной и деловой целью".

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