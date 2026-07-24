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Новини Шпигунство на користь РФ
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В Анголі двох росіян засудили за шпигунство, тероризм і спробу держперевороту, - ЗМІ

В Анголі засудили двох росіян за шпигунство і тероризм

Суд в Анголі визнав громадян Росії Лева Лакштанова та Ігоря Ратчіна винними у тероризмі, шпигунстві та спробі державного перевороту. За вироком суду вони отримали 8 і 11 років позбавлення волі відповідно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, росіян звинуватили в організації діяльності, спрямованої на дестабілізацію ситуації в країні та спробу вплинути на політичні процеси.

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За даними слідства, у липні 2025 року Лакштанов і Ратчін були причетні до організації масових протестів і страйків після різкого зростання цін на пальне. Під час заворушень загинули 22 людини, ще понад 1600 осіб були затримані.

Прокуратура також стверджувала, що засуджені намагалися вплинути на майбутні президентські вибори в Анголі, створюючи передумови для державного перевороту.

Під час розслідування правоохоронці встановили зв'язок обох росіян із мережею дезінформації та пропаганди "Африканська політологія". За даними слідства, раніше цю структуру контролювала ПВК "Вагнер", а після загибелі її керівника Євгенія Пригожина мережа перейшла під контроль Служби зовнішньої розвідки РФ.

У цій же справі суд розглядав обвинувачення щодо двох громадян Анголи. Одного з них засудили до двох років умовно, іншого виправдали.

Лев Лакштанов та Ігор Ратчін своєї вини не визнали. Вони заявили, що перебували в Анголі виключно з "культурною та бізнесовою метою".

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Ангола (19) переворот (210) росія (70966) шпигунство (1143)
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Топ коментарі
+7
кацапи встигли і в Анголу рило всунути й отимати по рогах...
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24.07.2026 12:54 Відповісти
+6
Завернути їх в пальмове листя і зробити два великих голубці для тигрів.
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24.07.2026 12:54 Відповісти
+2
"Лев Лакштанов та Ігор Ратчін своєї вини не визнали. Вони заявили, що перебували в Анголі виключно з "культурною та бізнесовою метою". Джерело: https://censor.net/ua/n4015169
😁" культурно і бізнесово" деверсанили? Ну да! Шпілі-вілі - вони такі!
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24.07.2026 13:06 Відповісти

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