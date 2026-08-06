В Германии задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже возле оборонного предприятия, - прокуратура

В Германии задержали 33-летнего гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу иностранной разведки. По версии следствия, он фотографировал территорию оборонного предприятия в Баварии, а собранные материалы могли использоваться для подготовки диверсий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили Генеральная прокуратура Мюнхена и Баварское государственное управление уголовной полиции.

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По данным следствия, в июне 2026 года мужчина, которого немецкие правоохранители называют "агентом низкого уровня", выполнял задание иностранной спецслужбы. Он якобы сфотографировал территорию оборонного предприятия, после чего передал полученные материалы своему куратору.

Немецкие следователи считают, что эти действия могли быть частью подготовки к диверсиям.

3 августа по ходатайству Генеральной прокуратуры Мюнхена следственный судья районного суда выдал ордер на арест подозреваемого. В тот же день его задержали и поместили под стражу.

В сообщении немецких правоохранительных органов не уточняется, в интересах какой именно иностранной спецслужбы, по версии следствия, действовал задержанный.

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