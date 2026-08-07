Кількість інцидентів з дронами у Німеччині лише зростатиме, - гендиректор Rheinmetall

Гендиректор оборонного концерна Rheinmetall Армін Паппергер закликав Німеччину активізувати зусилля у сфері захисту від безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

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Подробиці

"Ми обов’язково маємо вжити заходів, щоб дуже швидко виявляти ці атаки дронів і, за необхідності, мати можливість їх збивати", - сказав він.

За словами Паппергера, Німеччина недостатньо захищена від таких атак, оскільки ще не скрізь оснащена відповідними оборонними технологіями.

"І орім аеропортів, існує ще багато інших об’єктів, які мають критичне значення для нашої інфраструктури", - пояснив він.

Паппергер вважає, що інциденти з дронами траплятимуться частіше.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, що на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Проте згодом у Німеччині заперечили інформацію про перевезення зброї українським Ан-124.

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