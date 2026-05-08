РФ нарощує гібридні операції в країнах ЄС, масово залучаючи виконавців через інтернет

Як повідомив голова польського Агентства внутрішньої безпеки Рафал Сириско, - Росія нарощує гібридні операції в країнах ЄС, масово залучаючи виконавців через інтернет.

Йдеться про так званих дешевих агентів, яких використовують для підпалів, стеження, збору інформації та інших диверсійних дій.

У Польщі вже фіксують зростання кількості таких інцидентів. За оцінкою польської сторони, до подібної діяльності активно залучають радикалізовану молодь, представників кримінального середовища та іноземців. Частина виконавців може навіть не усвідомлювати, що діє в інтересах російських спецслужб.

У Кремлі використовують цю тактику через її простоту, низьку вартість і можливість мінімізувати прямий зв’язок із російськими спецслужбами. Водночас Москва поступово переходить до створення організованіших диверсійних мереж із залученням підготовлених виконавців.

"Масштабуючи гібридну війну проти Заходу, РФ прагне дестабілізувати ситуацію в Європі, підірвати довіру до державних інституцій і вплинути на рівень суспільної підтримки України", - пишуть у ЦПД.

