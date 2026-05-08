Новини Російські диверсії в ЄС
РФ нарощує гібридні операції в країнах ЄС, масово залучаючи виконавців через інтернет

Як повідомив голова польського Агентства внутрішньої безпеки Рафал Сириско, - Росія нарощує гібридні операції в країнах ЄС, масово залучаючи виконавців через інтернет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть у Центрі протидії дезінформації.

Подробиці

Йдеться про так званих дешевих агентів, яких використовують для підпалів, стеження, збору інформації та інших диверсійних дій.

У Польщі вже фіксують зростання кількості таких інцидентів. За оцінкою польської сторони, до подібної діяльності активно залучають радикалізовану молодь, представників кримінального середовища та іноземців. Частина виконавців може навіть не усвідомлювати, що діє в інтересах російських спецслужб.

У Кремлі використовують цю тактику через її простоту, низьку вартість і можливість мінімізувати прямий зв’язок із російськими спецслужбами. Водночас Москва поступово переходить до створення організованіших диверсійних мереж із залученням підготовлених виконавців.

"Масштабуючи гібридну війну проти Заходу, РФ прагне дестабілізувати ситуацію в Європі, підірвати довіру до державних інституцій і вплинути на рівень суспільної підтримки України", - пишуть у ЦПД.

РФ через фейкові ШІ-відео з "простими громадянами" закликає українців "здатися" та припинити опір, - ЦПД.

Невже проти Росії немає способів гібридної операції.
Якщо дійсно нема,то треба відновлювати Свобода,Голос Америки,ББС в тому форматі,який був за часів ссср.
08.05.2026 14:03 Відповісти
Способы есть. Денег нет.
08.05.2026 14:49 Відповісти
Треба діяти дзеркально! Треба підкуповувати агентів і палити рашку всіма доступними методами!
08.05.2026 14:49 Відповісти
Фулі тут нарощувати, міліони кацапів тепер в ЄС.
08.05.2026 14:06 Відповісти
Це робиться СИСТЕМНО, уже упродовж 11 років московської війни проти Мирної України!!
08.05.2026 14:11 Відповісти
ПаРашу таким монстром показують,що з такими мізками які є в США,Канаді,Австралії,Японії Південній Кореї,в Євросоюзі нічого не можуть протипоставити їй. Чому ці країни,та і Україна не планують,не розробляють,не здійснюють аналогічні операції проти болота ?Хай вербують болотних щоб в кінці кінців покінчити з цим "недорозумінням" і не треба жалітись.
08.05.2026 14:13 Відповісти
поки кацапи вивчають як писати "podpalić las", то у польських пожежників є трохи часу.
08.05.2026 14:14 Відповісти
Закономірно. Трампло підкинув нафтового бабла, кацапські щурі активізувались.
08.05.2026 14:25 Відповісти
 
 