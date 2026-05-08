РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4919 посетителей онлайн
Новости Российские диверсии в ЕС
349 8

РФ наращивает гибридные операции в странах ЕС, массово привлекая исполнителей через интернет

Россия расширяет масштабы гибридных операций в ЕС через интернет

Как сообщил глава польского Агентства внутренней безопасности Рафал Сириско, Россия активизирует гибридные операции в странах ЕС, массово привлекая исполнителей через Интернет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут в Центре противодействия дезинформации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о так называемых дешевых агентах, которых используют для поджогов, слежки, сбора информации и других диверсионных действий.

В Польше уже фиксируют рост количества таких инцидентов. По оценке польской стороны, к подобной деятельности активно привлекают радикализированную молодежь, представителей криминальной среды и иностранцев. Часть исполнителей может даже не осознавать, что действует в интересах российских спецслужб.

В Кремле используют эту тактику из-за ее простоты, низкой стоимости и возможности минимизировать прямую связь с российскими спецслужбами. В то же время Москва постепенно переходит к созданию более организованных диверсионных сетей с привлечением подготовленных исполнителей.

"Расширяя масштабы гибридной войны против Запада, РФ стремится дестабилизировать ситуацию в Европе, подорвать доверие к государственным институтам и повлиять на уровень общественной поддержки Украины", - пишут в ЦПД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ через фейковые ИИ-видео с "простыми гражданами" призывает украинцев "сдаться" и прекратить сопротивление, - ЦПД. ФОТО

Автор: 

Европа (2384) россия (97451) Центр противодействия дезинформации (218)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже проти Росії немає способів гібридної операції.
Якщо дійсно нема,то треба відновлювати Свобода,Голос Америки,ББС в тому форматі,який був за часів ссср.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:03 Ответить
Способы есть. Денег нет.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:49 Ответить
Треба діяти дзеркально! Треба підкуповувати агентів і палити рашку всіма доступними методами!
показать весь комментарий
08.05.2026 14:49 Ответить
Фулі тут нарощувати, міліони кацапів тепер в ЄС.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:06 Ответить
Це робиться СИСТЕМНО, уже упродовж 11 років московської війни проти Мирної України!!
показать весь комментарий
08.05.2026 14:11 Ответить
ПаРашу таким монстром показують,що з такими мізками які є в США,Канаді,Австралії,Японії Південній Кореї,в Євросоюзі нічого не можуть протипоставити їй. Чому ці країни,та і Україна не планують,не розробляють,не здійснюють аналогічні операції проти болота ?Хай вербують болотних щоб в кінці кінців покінчити з цим "недорозумінням" і не треба жалітись.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:13 Ответить
поки кацапи вивчають як писати "podpalić las", то у польських пожежників є трохи часу.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:14 Ответить
Закономірно. Трампло підкинув нафтового бабла, кацапські щурі активізувались.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:25 Ответить
 
 