РФ наращивает гибридные операции в странах ЕС, массово привлекая исполнителей через интернет

Как сообщил глава польского Агентства внутренней безопасности Рафал Сириско, Россия активизирует гибридные операции в странах ЕС, массово привлекая исполнителей через Интернет.

Речь идет о так называемых дешевых агентах, которых используют для поджогов, слежки, сбора информации и других диверсионных действий.

В Польше уже фиксируют рост количества таких инцидентов. По оценке польской стороны, к подобной деятельности активно привлекают радикализированную молодежь, представителей криминальной среды и иностранцев. Часть исполнителей может даже не осознавать, что действует в интересах российских спецслужб.

В Кремле используют эту тактику из-за ее простоты, низкой стоимости и возможности минимизировать прямую связь с российскими спецслужбами. В то же время Москва постепенно переходит к созданию более организованных диверсионных сетей с привлечением подготовленных исполнителей.

"Расширяя масштабы гибридной войны против Запада, РФ стремится дестабилизировать ситуацию в Европе, подорвать доверие к государственным институтам и повлиять на уровень общественной поддержки Украины", - пишут в ЦПД.

