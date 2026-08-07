Беспилотник, пролетевший рядом с украинским Ан-124 в Лейпциге, мог сбить водитель автобуса, — Welt

По одной из версий, беспилотник, пролетевший рядом с украинским самолетом Ан-124 в Лейпциге, мог сбить водитель автобуса, который в это время двигался по территории аэропорта.

Об этом пишет издание Welt со ссылкой на немецкие органы безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

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Расследование продолжается

По информации издания, дрон был обнаружен 4 августа около 23:42 сотрудником компании PortGround на перроне аэропорта.

Устройство лежало всего в нескольких метрах от украинского грузового самолета "Антонов".

При этом существуют две противоречивые версии того, что именно произошло перед обнаружением беспилотника.

"Согласно одному сообщению, зафиксированному полицией, низко летевший аппарат якобы сбил на землю водитель автобуса, который в это время двигался по территории аэропорта. Согласно второй версии, водитель автобуса обнаружил дрон уже на земле и перевернул его", — пишет издание.

Немецкие органы безопасности рассматривают этот инцидент как попытку теракта. Сотрудники федеральной полиции классифицировали найденный объект как возможное нестандартное взрывное и зажигательное устройство (USBV).

К дрону было прикреплено взрывчатое вещество. Проведенные исследования указывают на Semtex.

Органы безопасности считают, что устройство не взорвалось только потому, что детонатор не сработал из-за неисправности.

Как сообщает издание, для расследования инцидента в Лейпциге сформирована специальная следственная группа из около 100 специалистов, к которой присоединилось и Федеральное ведомство по защите конституции. Несмотря на оперативно развернутый розыск, выявить операторов БПЛА пока не удалось.

Немецкие правоохранители пока не исключают версию целенаправленной диверсии.

Кроме того, как отмечает WELT, правоохранители также проверяют возможную связь инцидента с практикой использования так называемых одноразовых агентов — людей, которых через мессенджеры или социальные сети за сравнительно небольшие суммы привлекают к слежке за объектами, запуску дронов, отправке посылок или диверсиям.

По оценкам немецких следователей, этот метод используют, в частности, российские спецслужбы для сокрытия следов заказчиков.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

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