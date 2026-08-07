Шість дронів помітили над військовою базою у ФРН: там ремонтують системи Patriot

У Німеччині зафіксували політ невідомих безпілотників над військовим об’єктом у місті Мехерніх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі німецького мовника Tagesschau.

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Дрони над військовою базою

Інцидент стався у ніч на 7 серпня. Над одним із ключових об’єктів Бундесверу зафіксували одразу шість неідентифікованих безпілотників.

Йдеться про великий логістичний центр, де зберігається військове обладнання та запчастини. Також на території працюють фахівці, які займаються обслуговуванням систем протиповітряної оборони Patriot.

"Інцидент викликав особливе занепокоєння в органів безпеки", — зазначають у повідомленні.

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Підозри щодо розвідки та диверсій

За даними ЗМІ, подібні випадки у Німеччині фіксують не вперше. Невідомі літальні апарати вже помічали над військово-морськими базами, а також над об’єктами, де проходять навчання українські військові.

Окремо повідомляється, що нещодавно в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою поблизу українського транспортного літака.

Служби безпеки не виключають, що за такими інцидентами можуть стояти російські структури або завербовані виконавці. Експерти вважають, що такі дії можуть бути частиною збору розвідувальної інформації та підготовки можливих диверсій.

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