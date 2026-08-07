18-річниця нападу РФ на Грузію: Лондон, Париж, Берлін і Рим закликали не визнавати Абхазію і Південну Осетію

Британія, Франція, Німеччина та Італія зробили спільну заяву до річниці нападу Росії на Грузію у 2008 році та засудили окупацію частини її території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві речників урядів чотирьох держав.

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Чотири країни нагадали про агресію Росії

"Через 18 років після російської агресії ми підтверджуємо повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії у міжнародно визнаних кордонах. Ми вітаємо рішення Республіки Наоеро відкликати визнання так званої незалежності Абхазії і Південної Осетії. Закликаємо країни, які встановили дипломатичні відносини з цими формуваннями, наслідувати цей приклад", – йдеться у заяві.

Також країни закликали інші держави відмовитися від визнання цих територій.

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Військві РФ на окупованих територіях залишається проблемою

У заяві підкреслили, що військова присутність Росії в окупованих регіонах залишається проблемою.

"Повторюємо наш осуд триваючої військової присутності РФ в окупованих регіонах… Триваюча мілітаризація Росією окупованих територій Грузії є серйозною загрозою для безпеки Грузії та регіональної і європейської стабільності", – зазначили речники.

Також нагадали про рішення ЄСПЛ від жовтня 2025 року, яким Росію визнали відповідальною за грубі порушення прав людини в цих регіонах.

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Окремо висловлено занепокоєння подіями у Цхінвальському регіоні. Йдеться про угоду між Москвою та місцевою владою, підписану у травні 2026 року.

У заяві зазначено, що такі кроки можуть свідчити про підготовку до повної анексії регіону.