18-я годовщина нападения РФ на Грузию: Лондон, Париж, Берлин и Рим призвали не признавать Абхазию и Южную Осетию
Великобритания, Франция, Германия и Италия выступили с совместным заявлением в связи с годовщиной нападения России на Грузию в 2008 году и осудили оккупацию части её территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении официальных представителей правительств четырёх государств.
Четыре страны напомнили об агрессии России
"Спустя 18 лет после российской агрессии мы подтверждаем полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. Мы приветствуем решение Республики Наоэро отозвать признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии. Призываем страны, установившие дипломатические отношения с этими образованиями, последовать этому примеру", — говорится в заявлении.
Также страны призвали другие государства отказаться от признания этих территорий.
Военное присутствие РФ на оккупированных территориях остается проблемой
В заявлении подчеркнули, что военное присутствие России в оккупированных регионах остается проблемой.
"Мы вновь осуждаем продолжающееся военное присутствие РФ в оккупированных регионах… Продолжающаяся милитаризация Россией оккупированных территорий Грузии представляет собой серьезную угрозу для безопасности Грузии, а также для региональной и европейской стабильности", — отметили представители стран.
Также напомнили о решении ЕСПЧ от октября 2025 года, которым Россию признали ответственной за грубые нарушения прав человека в этих регионах.
Отдельно выражена обеспокоенность событиями в Цхинвальском регионе. Речь идет о соглашении между Москвой и местными властями, подписанном в мае 2026 года.
В заявлении отмечается, что такие шаги могут свидетельствовать о подготовке к полной аннексии региона.
- Напомним, Россия отказалась выплачивать Грузии 253 млн евро компенсации по решению ЕСПЧ. Иск был подан Грузией в ЕСПЧ 21 августа 2018 года. В нем речь шла о массовых притеснениях грузинского населения, а также об административной практике задержаний, нападений и убийств на территориях, неконтролируемых центральной властью, и вдоль административных границ с ними.
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