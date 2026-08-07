18-я годовщина нападения РФ на Грузию: Лондон, Париж, Берлин и Рим призвали не признавать Абхазию и Южную Осетию

Великобритания, Франция, Германия и Италия выступили с совместным заявлением в связи с годовщиной нападения России на Грузию в 2008 году и осудили оккупацию части её территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении официальных представителей правительств четырёх государств.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Четыре страны напомнили об агрессии России

"Спустя 18 лет после российской агрессии мы подтверждаем полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. Мы приветствуем решение Республики Наоэро отозвать признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии. Призываем страны, установившие дипломатические отношения с этими образованиями, последовать этому примеру", — говорится в заявлении.

Также страны призвали другие государства отказаться от признания этих территорий.

Читайте также: Грузинский нефтеперерабатывающий завод полностью откажется от российской нефти из-за санкций ЕС

Военное присутствие РФ на оккупированных территориях остается проблемой

В заявлении подчеркнули, что военное присутствие России в оккупированных регионах остается проблемой.

"Мы вновь осуждаем продолжающееся военное присутствие РФ в оккупированных регионах… Продолжающаяся милитаризация Россией оккупированных территорий Грузии представляет собой серьезную угрозу для безопасности Грузии, а также для региональной и европейской стабильности", — отметили представители стран.

Также напомнили о решении ЕСПЧ от октября 2025 года, которым Россию признали ответственной за грубые нарушения прав человека в этих регионах.

Читайте также: Великобритания расширила санкции против России: в списке – 6 банков, танкеры "теневого флота" и компании

Отдельно выражена обеспокоенность событиями в Цхинвальском регионе. Речь идет о соглашении между Москвой и местными властями, подписанном в мае 2026 года.

В заявлении отмечается, что такие шаги могут свидетельствовать о подготовке к полной аннексии региона.