РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11596 посетителей онлайн
Новости
1 845 14

18-я годовщина нападения РФ на Грузию: Лондон, Париж, Берлин и Рим призвали не признавать Абхазию и Южную Осетию

Война в Грузии в 2008 году

Великобритания, Франция, Германия и Италия выступили с совместным заявлением в связи с годовщиной нападения России на Грузию в 2008 году и осудили оккупацию части её территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении официальных представителей правительств четырёх государств.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Четыре страны напомнили об агрессии России 

"Спустя 18 лет после российской агрессии мы подтверждаем полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. Мы приветствуем решение Республики Наоэро отозвать признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии. Призываем страны, установившие дипломатические отношения с этими образованиями, последовать этому примеру", — говорится в заявлении.

Также страны призвали другие государства отказаться от признания этих территорий.

Читайте также: Грузинский нефтеперерабатывающий завод полностью откажется от российской нефти из-за санкций ЕС

Военное присутствие РФ на оккупированных территориях остается проблемой

В заявлении подчеркнули, что военное присутствие России в оккупированных регионах остается проблемой.

"Мы вновь осуждаем продолжающееся военное присутствие РФ в оккупированных регионах… Продолжающаяся милитаризация Россией оккупированных территорий Грузии представляет собой серьезную угрозу для безопасности Грузии, а также для региональной и европейской стабильности", — отметили представители стран.

Также напомнили о решении ЕСПЧ от октября 2025 года, которым Россию признали ответственной за грубые нарушения прав человека в этих регионах.

Читайте также: Великобритания расширила санкции против России: в списке – 6 банков, танкеры "теневого флота" и компании

Отдельно выражена обеспокоенность событиями в Цхинвальском регионе. Речь идет о соглашении между Москвой и местными властями, подписанном в мае 2026 года.

В заявлении отмечается, что такие шаги могут свидетельствовать о подготовке к полной аннексии региона.

  • Напомним, Россия отказалась выплачивать Грузии 253 млн евро компенсации по решению ЕСПЧ. Иск был подан Грузией в ЕСПЧ 21 августа 2018 года. В нем речь шла о массовых притеснениях грузинского населения, а также об административной практике задержаний, нападений и убийств на территориях, неконтролируемых центральной властью, и вдоль административных границ с ними. 

Автор: 

Абхазия (367) Великобритания (5455) война (1610) Германия (7778) Грузия (4540) Италия (1810) оккупация (10642) россия (89122) Франция (3826) Южная Осетия (174) Европейский суд по правам человека (823)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Усе, до чого торкається расєя перетворюється на гімно.
показать весь комментарий
07.08.2026 19:08 Ответить
+4
За 18 років померло там купу і вже стало повнолітніми(Звідки знати Лондону,Парижу...як це працює.А працює це просто :русифікація повним ходом як мовно,так і ментально.Переконай потім цих покручів,що їм треба знову "с лона матєрі рашки" вилізти(((
показать весь комментарий
07.08.2026 19:06 Ответить
+4
Все на що сталися спроможними за 18 років окупації немалої частини Грузії. А потім Україна. Хто далі після того як прийде Лепеніха, і вся інша правопопулістська та інші "*****************" що вже давно збиваються в зграю та очікують свого часу..
показать весь комментарий
07.08.2026 20:03 Ответить

Загрузка...

 
 