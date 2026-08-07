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Новости Российские диверсии Дроны над Германией
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Шесть дронов заметили над военной базой в ФРГ: там ремонтируют системы Patriot

В ФРГ зафиксировали полет 6 дронов над военным объектом с системами Patriot

В Германии зафиксировали пролет неизвестных беспилотников над военным объектом в городе Мехерних.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого телеканала Tagesschau.

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Дроны над военной базой

Инцидент произошел в ночь на 7 августа. Над одним из ключевых объектов Бундесвера зафиксировали сразу шесть неопознанных беспилотников.

Речь идет о крупном логистическом центре, где хранится военное оборудование и запчасти. Также на территории работают специалисты, занимающиеся обслуживанием систем противовоздушной обороны Patriot.

"Инцидент вызвал особую обеспокоенность у органов безопасности", — отмечается в сообщении.

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Подозрения в разведке и диверсиях

По данным СМИ, подобные случаи в Германии фиксируются не впервые. Неизвестные летательные аппараты уже замечали над военно-морскими базами, а также над объектами, где проходят учения украинские военные.

Отдельно сообщается, что недавно в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой вблизи украинского транспортного самолета.

Службы безопасности не исключают, что за такими инцидентами могут стоять российские структуры или завербованные исполнители. Эксперты считают, что такие действия могут быть частью сбора разведывательной информации и подготовки возможных диверсий.

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Автор: 

Германия (7778) россия (89122) диверсия (401) дроны (7874) Patriot (532)
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Топ комментарии
+7
Німецька влада сама винна - постійно толерує путінську вату. Ось їх ***** й вербує.
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07.08.2026 23:26 Ответить
+6
Треба негайно висловити глибоку стурбованість!
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07.08.2026 23:46 Ответить
+4
А фрицы в курсах про РЭБ?
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07.08.2026 23:43 Ответить

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