Мерц щодо інциденту з українським літаком у Лейпцигу: Винуватці за це заплатять
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше публічно висловився про інцидент з дронами в аеропорту "Лейпциг/Галле".
Про це він сказав перед засіданням кабінету міністрів у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.
Подробиці
Так, Мерц зазначив, що правоохоронці продовжують працювати над встановленням причетності. Водночас він не коментував можливих винуватців атаки в Лейпцигу.
"Ми представимо наші висновки найближчим часом", – сказав канцлер.
Також він зауважив, що Німеччина дедалі частіше потрапляє під приціл гібридних атак.
Мерц підтвердив свою відданість фундаментальним політичним принципам: Німеччина повинна залишатися безпечною країною, зміцнювати свій оборонний потенціал та стримувати потенційних нападників.
Він наголосив, що винуватці гібридних атак повинні понести відповідальність.
Вони за це заплатять", - сказав Мерц, але не уточнив жодних конкретних контрзаходів.
Підтримка України
Водночас Мерц підтвердив незмінну підтримку України з боку Німеччини. Уряд Німеччини підтримуватиме Київ "у довгостроковій перспективі", наголосив він.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
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