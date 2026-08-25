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Мерц щодо інциденту з українським літаком у Лейпцигу: Винуватці за це заплатять

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше публічно висловився про інцидент з дронами в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Про це він сказав перед засіданням кабінету міністрів у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

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Подробиці

Так, Мерц зазначив, що правоохоронці продовжують працювати над встановленням причетності. Водночас він не коментував можливих винуватців атаки в Лейпцигу.

"Ми представимо наші висновки найближчим часом", – сказав канцлер.

Також він зауважив, що Німеччина дедалі частіше потрапляє під приціл гібридних атак.

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Мерц підтвердив свою відданість фундаментальним політичним принципам: Німеччина повинна залишатися безпечною країною, зміцнювати свій оборонний потенціал та стримувати потенційних нападників.

Він наголосив, що винуватці гібридних атак повинні понести відповідальність.

Вони за це заплатять", - сказав Мерц, але не уточнив жодних конкретних контрзаходів.

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Підтримка України

Водночас Мерц підтвердив незмінну підтримку України з боку Німеччини. Уряд Німеччини підтримуватиме Київ "у довгостроковій перспективі", наголосив він.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
  • У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
  • Згодом німецькі ЗМІ повідомили,

    на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

  • Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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