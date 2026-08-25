Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще дрон, який міг бути пов’язаний з атакою на український літак, - німецькі ЗМІ

Під час атаки на аеропорт Лейпциг/Галле на початку серпня могли використати щонайменше три дрони.

Про це пише видання Süddeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідчих, зловмисники, ймовірно, використовували кілька дронів для атаки на аеропорт.

"Перший дрон було знайдено на території аеропорту, другий, ймовірно, зіткнувся з літаком DHL. Третій дрон, згідно з результатами розслідування на даний момент, було знайдено лише через кілька днів, рано ввечері 14 серпня, на полі в долині Кабельскеталь у районі, що безпосередньо межує із західною частиною аеропорту Лейпцига", - йдеться в матеріалі.

На місці криміналісти виявили залишки речовини. Попередньо вона містить близько 50 грамів високовибухового вибухового речовини гексогену. Водночас відомо, що вона не детонувала.

Видання зазначає, що 11 серпня під час обстеження території навколо аеропорту поліція нібито натрапила на ще одні деталі дрона, йдеться про двигун і ротор. Слідчі перевіряють, чи використовувався під час теракту ще четвертий дрон.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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