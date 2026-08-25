Возле аэропорта Лейпцига нашли еще один дрон, который мог быть связан с атакой на украинский самолет, — германские СМИ

Во время атаки на аэропорт Лейпциг/Галле в начале августа, возможно, было задействовано как минимум три дрона.

Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным следователей, злоумышленники, вероятно, использовали несколько дронов для атаки на аэропорт.

"Первый дрон был найден на территории аэропорта, второй, вероятно, столкнулся с самолетом DHL. Третий дрон, согласно результатам расследования на данный момент, был найден лишь через несколько дней, ранним вечером 14 августа, на поле в долине Кабельскеталь в районе, непосредственно граничащем с западной частью аэропорта Лейпцига", — говорится в материале.

На месте криминалисты обнаружили остатки вещества. Предварительно установлено, что оно содержит около 50 граммов высоко взрывоопасного вещества гексогена. При этом известно, что оно не детонировало.

Издание отмечает, что 11 августа во время обследования территории вокруг аэропорта полиция якобы наткнулась на еще одни детали дрона — речь идет о двигателе и роторе. Следователи проверяют, использовался ли во время теракта еще четвертый дрон.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Германская полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

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