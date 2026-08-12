Дрон возле украинского Ан-124 в Лейпциге: генерал Бундесвера призвал Германию применить 4-ю статью Договора НАТО

Берлину следует инициировать консультации в рамках 4-й статьи Устава НАТО в ответ на инцидент с заминированным беспилотником в аэропорту "Лейпциг/Галле". Кроме того, Германии необходимо усилить давление на РФ с помощью санкций и перехватить инициативу в эскалации у Кремля.

Такое мнение высказал бригадный генерал Бундесвера в отставке Клаус Виттманн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Особенности гибридной войны

"В этом и заключается один из элементов гибридной войны: она остается ниже порога настоящей войны. Именно поэтому наш федеральный канцлер Мерц ранее уже говорил: мы не находимся в состоянии войны, но и настоящего мира у нас уже нет", - отметил Виттманн.

По его словам, Москва намеренно действует так, чтобы у НАТО оставались сомнения относительно того, достигла ли та или иная атака порога, необходимого для применения статьи 5.

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Стратегия Путина

"Все, что Путин захочет сделать против стран НАТО, он будет делать так, чтобы в Североатлантическом совете возникли разногласия по вопросу, является ли это уже военным нападением в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора", - подчеркнул генерал.

В то же время, по его мнению, для политической реакции не обязательно ждать доказательств причастности России, которые соответствовали бы стандартам уголовного судопроизводства.

"Поэтому я считаю, что следует быть достаточно уверенными в том, что это Россия. Для этого не требуется окончательного доказательства, приемлемого в суде. Но в результате анализа и, возможно, с помощью дополнительных признаков, которые еще удастся найти, через несколько дней мы должны прийти к выводу: это случай для применения статьи 4 Североатлантического договора - для консультаций в рамках НАТО, а также для рассмотрения в Европейском союзе", - подчеркнул Виттманн.

Он считает, что такая атака должна стать поводом для значительно более жесткой политики в отношении России.

"И это должно было бы стать поводом наконец-то серьезно ввести санкции, которые уже давно обсуждаются, и перейти к гораздо более жесткой линии в отношении Путина. Не в чисто военном смысле, ведь мы как НАТО не хотим вести войну против России", - отметил генерал.

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Инструменты давления на РФ

Среди возможных мер Виттманн назвал усиление давления на российский теневой флот, использование замороженных российских активов и более активное международное осуждение войны России против Украины.

"По моему убеждению, это должно постоянно быть темой Совета Безопасности ООН, особенно то, что происходит в последние недели, — эта безрассудная бомбово-ракетная война против гражданского населения и его домов", - подчеркнул он.

По его словам, ключевая проблема заключается в том, что Запад слишком часто позволяет Москве определять пределы эскалации.

"Не следует всегда оставлять инициативу по эскалации за Путиным. Нужно думать, как продемонстрировать ему последствия, пригрозить ими и, при необходимости, действительно их реализовать", - подчеркнул Виттманн.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, возле украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

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