Разведка США считает, что беспилотник со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига может принадлежать России, - WSJ
Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
Об этом заявили американские чиновники, ознакомленные с отчетами разведки, пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Оценка американской разведки
Как отмечают источники, американская разведка связывает инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг-Галле с Россией.
В то же время министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пока не называл Россию среди возможных виновников.
Добриндт отметил, что дрон может быть связан с "иностранными государствами", хотя и не привел подробностей.
"То, что вооруженный взрывчаткой дрон оказался в аэропорту, является новым сценарием угрозы", — цитирует немецкого министра CNN.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили,
что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
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