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Разведка США считает, что беспилотник со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига может принадлежать России, - WSJ

самолет "Антонов"

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

Об этом заявили американские чиновники, ознакомленные с отчетами разведки, пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

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Оценка американской разведки

Как отмечают источники, американская разведка связывает инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг-Галле с Россией.

В то же время министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пока не называл Россию среди возможных виновников. 

Добриндт отметил, что дрон может быть связан с "иностранными государствами", хотя и не привел подробностей.

"То, что вооруженный взрывчаткой дрон оказался в аэропорту, является новым сценарием угрозы", — цитирует немецкого министра CNN.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
  • В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
  • Впоследствии немецкие СМИ сообщили,

    что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

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Автор: 

аэропорт (1558) Германия (7778) россия (89122) США (30297) дроны (7874)
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Топ комментарии
+6
у цьому випадку розвідка США намагається не вдставати від розвідки Естонії.
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08.08.2026 03:21 Ответить
+6
А я впевнений, що то були йєменські хусіти.
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08.08.2026 06:25 Ответить
+4
Чому, одразу расія? Уе, скоріше за усе Португалія...
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08.08.2026 05:49 Ответить

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