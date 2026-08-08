Разведка США считает, что беспилотник со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига может принадлежать России, - WSJ

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

Об этом заявили американские чиновники, ознакомленные с отчетами разведки, пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оценка американской разведки

Как отмечают источники, американская разведка связывает инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг-Галле с Россией.

В то же время министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пока не называл Россию среди возможных виновников.

Добриндт отметил, что дрон может быть связан с "иностранными государствами", хотя и не привел подробностей.

"То, что вооруженный взрывчаткой дрон оказался в аэропорту, является новым сценарием угрозы", — цитирует немецкого министра CNN.

Читайте также: Шесть дронов заметили над военной базой в ФРГ: там ремонтируют системы Patriot

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Читайте также: Беспилотник, пролетевший рядом с украинским Ан-124 в Лейпциге, мог сбить водитель автобуса, — Welt