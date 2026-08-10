Дрон врезался в крыло украинского самолета в аэропорту Лейпцига и чудом не взорвался: новые данные, - СМИ

Дрон со взрывным устройством врезался в крыло украинского грузового самолета "Антонов" в аэропорту Лейпцига, однако взрыва не произошло. Новые данные расследования свидетельствуют о том, что аэропорт избежал масштабной катастрофы лишь по случайности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Zeit, об этом стало известно после анализа записей с камер видеонаблюдения аэропорта.

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На видео видно, как вечером около 19:30 неизвестный летательный аппарат направляется прямо к украинскому грузовому самолету "Антонов", который находился на стоянке. Дрон попал в крыло, где обычно расположены топливные баки, после чего отскочил и упал на землю. Почему взрывное устройство не сработало, пока неизвестно.

По информации издания, дрон обнаружили лишь через четыре часа. Водитель автобуса, заметивший подозрительный предмет, сообщил о нем в службу безопасности. Новые записи опровергли предыдущую версию, согласно которой именно он случайно сдвинул устройство. На самом деле дрон уже лежал на земле, когда мужчина подошел к нему.

Кроме того, следователи установили, что взрывное устройство лежало отдельно от дрона, вероятно, отделившись после удара о крыло самолета.

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По мнению следователей, новые обстоятельства свидетельствуют о том, что дрон не просто приблизился к самолету, а целенаправленно атаковал его. Из-за этого версия о "предупредительной акции" практически утратила актуальность, а расследование все больше склоняется к версии попытки масштабного теракта.

В то же время прямых доказательств причастности России к инциденту пока не установлено. Однако, как отмечает Die Zeit, ряд обстоятельств указывает на высокий уровень подготовки исполнителей.

В частности, дрон был изготовлен на заказ, а не приобретен как серийный коммерческий аппарат, что затрудняло его обнаружение обычными радарами. Он также был оснащен взрывчаткой Semtex, мощности которой, по оценкам следствия, хватило бы для уничтожения самолета.

В связи с этим немецкие правоохранители рассматривают версию о возможной причастности государственного субъекта к подготовке атаки. По данным издания, после появления новых доказательств вероятность такой версии существенно возросла.

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