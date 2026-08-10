Дрон врізався в крило українського літака в аеропорту Лейпцига і дивом не вибухнув: нові дані, - ЗМІ

Дрон із вибуховим пристроєм врізався в крило українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпцига, однак вибуху не сталося. Нові дані розслідування свідчать, що аеропорт уникнув масштабної катастрофи лише випадково.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Zeit, про це стало відомо після аналізу записів із камер відеоспостереження аеропорту.

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На відео видно, як увечері близько 19:30 невідомий літальний апарат прямує безпосередньо до українського вантажного літака "Антонов", який перебував на стоянці. Дрон влучив у крило, де зазвичай розташовані паливні баки, після чого відскочив і впав на землю. Чому вибуховий пристрій не здетонував, наразі невідомо.

За інформацією видання, дрон виявили лише через чотири години. Водій автобуса, який помітив підозрілий предмет, повідомив про нього службу безпеки. Нові записи спростували попередню версію, що саме він випадково зрушив пристрій. Насправді дрон уже лежав на землі, коли чоловік підійшов до нього.

Крім того, слідчі встановили, що вибуховий пристрій лежав окремо від дрона, ймовірно, відокремившись після удару об крило літака.

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На думку слідчих, нові обставини свідчать, що дрон не просто наблизився до літака, а цілеспрямовано атакував його. Через це версія про "попереджувальну акцію" практично втратила актуальність, а розслідування дедалі більше схиляється до версії спроби масштабного теракту.

Водночас прямих доказів причетності Росії до інциденту поки що не встановлено. Проте, як зазначає Die Zeit, низка обставин вказує на високий рівень підготовки виконавців.

Зокрема, дрон був виготовлений індивідуально, а не придбаний як серійний комерційний апарат, що ускладнювало його виявлення звичайними радарами. Він також був оснащений вибухівкою Semtex, потужності якої, за оцінками слідства, вистачило б для знищення літака.

У зв'язку з цим німецькі правоохоронці розглядають версію про можливу причетність державного суб'єкта до підготовки атаки. За даними видання, після появи нових доказів імовірність такої версії суттєво зросла.

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