Дрон возле украинского Ан-124 в Лейпциге: обнаружены следы ДНК, совпадающие с делом о поджогах посылок, — Bild

В деле о беспилотнике со взрывчаткой, обнаруженном вблизи украинского транспортного самолета "Антонов-124" в аэропорту Лейпцига, немецкие следователи обнаружили конкретный след ДНК.

Об этом пишет немецкое издание Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Образец ДНК был идентифицирован через европейскую базу данных. По данным издания, он совпадает со следом, который уже обнаружили в связи с поджогом логистического центра DHL в Лейпциге 20 июля 2024 года.

"Европейские следователи видят связь между той серией поджогов посылок и российской военной разведкой ГРУ", — пишет Bild.

В то же время издание Die Zeit отмечает, что пока нет доказательств связи между делом о беспилотнике вблизи украинского самолета и делами о поджогах. Также неизвестно, кому принадлежат найденные образцы ДНК.

По делу о поджоге посылок летом 2024 года в Литве сейчас идет судебный процесс над пятью мужчинами. Их обвиняют в том, что тогда они отправили по Европе четыре взрывных устройства в посылках. Одно из них сработало еще в аэропорту Лейпцига, хотя, вероятно, взрыв планировался на борту грузового самолета DHL.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, возле украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

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