Дрон возле украинского Ан-124 в Лейпциге: обнаружены следы ДНК, совпадающие с делом о поджогах посылок, — Bild
В деле о беспилотнике со взрывчаткой, обнаруженном вблизи украинского транспортного самолета "Антонов-124" в аэропорту Лейпцига, немецкие следователи обнаружили конкретный след ДНК.
Об этом пишет немецкое издание Bild, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Образец ДНК был идентифицирован через европейскую базу данных. По данным издания, он совпадает со следом, который уже обнаружили в связи с поджогом логистического центра DHL в Лейпциге 20 июля 2024 года.
"Европейские следователи видят связь между той серией поджогов посылок и российской военной разведкой ГРУ", — пишет Bild.
В то же время издание Die Zeit отмечает, что пока нет доказательств связи между делом о беспилотнике вблизи украинского самолета и делами о поджогах. Также неизвестно, кому принадлежат найденные образцы ДНК.
По делу о поджоге посылок летом 2024 года в Литве сейчас идет судебный процесс над пятью мужчинами. Их обвиняют в том, что тогда они отправили по Европе четыре взрывных устройства в посылках. Одно из них сработало еще в аэропорту Лейпцига, хотя, вероятно, взрыв планировался на борту грузового самолета DHL.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, возле украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили,
что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
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