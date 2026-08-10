Дрон біля українського Ан-124 у Лейпцигу: виявлено сліди ДНК, які збігаються зі справою про підпали посилок, - Bild
У справі про безпілотник з вибухівкою поблизу українського транспортного літака "Антонов-124" в аеропорту Лейпцига німецькі слідчі виявили конкретний слід ДНК.
Про це пише німецьке видання Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зразок ДНК був ідентифікований через європейську базу даних. За даними видання, він збігається зі слідом, який вже виявили у зв'язку з підпалом логістичного центру DHL у Лейпцигу 20 липня 2024 року.
"Європейські слідчі вбачають зв'язок між тією серією підпалів посилок та російською військовою розвідкою ГРУ", - пише Bild.
Водночас видання Die Zeit зауважує, що наразі немає доказів зв’язку між справою про безпілотник поблизу українського літака та справами про підпали. Також невідомо, кому належать знайдені зразки ДНК.
У справі щодо підпалу посилок влітку 2024 року в Литві зараз триває судовий процес над п’ятьма чоловіками. Їх звинувачують у тому, що тоді вони відправили по Європі чотири вибухові пристрої в посилках. Один із них спрацював ще в аеропорту Лейпцига, хоча, ймовірно, вибух планувався на борту вантажного літака DHL.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
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