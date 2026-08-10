Дрон біля українського Ан-124 у Лейпцигу: виявлено сліди ДНК, які збігаються зі справою про підпали посилок, - Bild

У справі про безпілотник з вибухівкою поблизу українського транспортного літака "Антонов-124" в аеропорту Лейпцига німецькі слідчі виявили конкретний слід ДНК.

Про це пише німецьке видання Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зразок ДНК був ідентифікований через європейську базу даних. За даними видання, він збігається зі слідом, який вже виявили у зв'язку з підпалом логістичного центру DHL у Лейпцигу 20 липня 2024 року.

"Європейські слідчі вбачають зв'язок між тією серією підпалів посилок та російською військовою розвідкою ГРУ", - пише Bild.

Водночас видання Die Zeit зауважує, що наразі немає доказів зв’язку між справою про безпілотник поблизу українського літака та справами про підпали. Також невідомо, кому належать знайдені зразки ДНК.

У справі щодо підпалу посилок влітку 2024 року в Литві зараз триває судовий процес над п’ятьма чоловіками. Їх звинувачують у тому, що тоді вони відправили по Європі чотири вибухові пристрої в посилках. Один із них спрацював ще в аеропорту Лейпцига, хоча, ймовірно, вибух планувався на борту вантажного літака DHL.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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