Дрон біля українського Ан-124 у Лейпцигу: генерал Бундесверу закликав Німеччину застосувати 4-ту статтю Договору НАТО

Берліну варто ініціювати консультації в межах 4-ї статті Статуту НАТО у відповідь на інцидент із замінованим безпілотником в аеропорту "Лейпциг/Галле". Крім цього, Німеччині необхідно жорсткіше тиснути на РФ за допомогою санкцій та перехопити ініціативу в ескалації у Кремля.

Таку думку висловив бригадний генерал Бундесверу у відставці Клаус Віттманн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Особливості гібридної війни

"У цьому й полягає один з елементів гібридної війни: вона залишається нижче від порога справжньої війни. Саме тому наш федеральний канцлер Мерц раніше вже казав: ми не перебуваємо у стані війни, але і справжнього миру в нас уже немає", - зазначив Віттманн.

За його словами, Москва навмисно діє так, щоб у НАТО залишалися сумніви щодо того, чи досягла певна атака порога, необхідного для застосування статті 5.

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Стратегія Путіна

"Усе, що Путін захоче зробити проти держав НАТО, він робитиме так, щоб у Північноатлантичній раді виникли розбіжності щодо питання, чи це вже є військовим нападом відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору", - підкреслив генерал.

Водночас, на його думку, для політичної реакції не обов’язково чекати на доказ причетності Росії, який відповідав би стандартам кримінального судочинства.

"Тому я вважаю, що слід бути досить упевненими, що це Росія. Для цього не потрібен остаточний доказ, прийнятний у суді. Але в результаті аналізу і, можливо, за допомогою додаткових ознак, які ще вдасться знайти, за кілька днів ми мали б дійти висновку: це випадок для застосування статті 4 Північноатлантичного договору - для консультацій у рамках НАТО, а також для розгляду в Європейському Союзі", - наголосив Віттманн.

Він вважає, що така атака має стати приводом для значно жорсткішої політики щодо Росії.

"І це мало б стати приводом нарешті серйозно реалізувати санкції, які вже давно обговорюють, та перейти до значно жорсткішої лінії щодо Путіна. Не у суто військовому сенсі, адже ми як НАТО не хочемо вести війну проти Росії", - зазначив генерал.

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Інструменти тиску на РФ

Серед можливих заходів Віттманн назвав посилення тиску на російський тіньовий флот, використання заморожених російських активів та активніше міжнародне засудження війни Росії проти України.

"На моє переконання, це мало б постійно бути темою Ради Безпеки ООН, особливо те, що відбувається останніми тижнями, - ця безоглядна бомбово-ракетна війна проти цивільного населення та його домівок", - наголосив він.

За його словами, ключова проблема полягає в тому, що Захід надто часто дозволяє Москві визначати межі ескалації.

"Не слід завжди залишати ескалаційну ініціативу за Путіним. Треба думати, як продемонструвати йому наслідки, пригрозити ними і за необхідності справді їх реалізувати", - підкреслив Віттманн.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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