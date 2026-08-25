Мерц об инциденте с украинским самолетом в Лейпциге: Виновные за это заплатят
Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые публично высказался об инциденте с дронами в аэропорту "Лейпциг/Галле".
Об этом он заявил перед заседанием кабинета министров во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.
Подробности
Так, Мерц отметил, что правоохранительные органы продолжают работать над установлением причастности. В то же время он не комментировал возможных виновников атаки в Лейпциге.
"Мы представим наши выводы в ближайшее время", — сказал канцлер.
Также он отметил, что Германия все чаще попадает под прицел гибридных атак.
Мерц подтвердил свою приверженность фундаментальным политическим принципам: Германия должна оставаться безопасной страной, укреплять свой оборонный потенциал и сдерживать потенциальных агрессоров.
Он подчеркнул, что виновные в гибридных атаках должны понести ответственность.
"Они за это заплатят", — сказал Мерц, но не уточнил никаких конкретных контрмер.
Поддержка Украины
В то же время Мерц подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Германии. Правительство Германии будет поддерживать Киев "в долгосрочной перспективе", подчеркнул он.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, рядом с украинским самолетом в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили,
что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
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