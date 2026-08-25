Мерц об инциденте с украинским самолетом в Лейпциге: Виновные за это заплатят

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые публично высказался об инциденте с дронами в аэропорту "Лейпциг/Галле".

Об этом он заявил перед заседанием кабинета министров во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

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Подробности

Так, Мерц отметил, что правоохранительные органы продолжают работать над установлением причастности. В то же время он не комментировал возможных виновников атаки в Лейпциге.

"Мы представим наши выводы в ближайшее время", — сказал канцлер.

Также он отметил, что Германия все чаще попадает под прицел гибридных атак.

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Мерц подтвердил свою приверженность фундаментальным политическим принципам: Германия должна оставаться безопасной страной, укреплять свой оборонный потенциал и сдерживать потенциальных агрессоров.

Он подчеркнул, что виновные в гибридных атаках должны понести ответственность.

"Они за это заплатят", — сказал Мерц, но не уточнил никаких конкретных контрмер.

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Поддержка Украины

В то же время Мерц подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Германии. Правительство Германии будет поддерживать Киев "в долгосрочной перспективе", подчеркнул он.

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