Розвідка США пов’язує дрон із вибухівкою, виявлений в аеропорту Лейпцига, із російським ГРУ, - ABC News

Дрон із вибухівкою, виявлений на початку серпня поблизу українського вантажного літака в аеропорту німецького Лейпцига, мав ознаки пристроїв, що зазвичай використовує Головне розвідувальне управління Росії (ГРУ).

Про це пише ABC News з посиланням на джерело в американських спецслужбах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Слід ГРУ РФ

За словами американського чиновника, якого поінформували про перебіг розслідування, вибухівка, встановлена на дроні, а також конструкція самого пристрою були "типовими" для тих, які використовує російське ГРУ.

Джерело додало, що цю оцінку американські спецслужби зробили спільно з німецькими службами безпеки та розвідки.

Джерело в американській розвідці, яке ознайомилося з перебігом розслідуванням, розповіло, що пристрій не вибухнув, оскільки спусковий механізм був відключений.

Федеральна поліція Німеччини заявила ABC News, що у зв’язку з продовженням розслідування "подальші коментарі не плануються".

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Можлива спроба зірвати поставки зброї

Слідчі вважають, що дрон із вибухівкою міг бути призначений для виведення з ладу літаків, розміщених на аеродромі. Метою могло бути затримання поставок озброєння в Україну, а також попередження Німеччині щодо її подальшої підтримки України.

Американські посадовці також зазначили, що аеропорт Лейпцига раніше вже був мішенню "численних підозрілих російських диверсійних операцій".

Видання зауважує, що аеропорт Лейпцига є одним із найбільших вантажних вузлів Німеччини. Його використовують американські військові та союзники по НАТО для транспортування озброєння в Україну.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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