Разведка США связывает дрон со взрывчаткой, обнаруженный в аэропорту Лейпцига, с российским ГРУ, — ABC News

Дрон со взрывчаткой, обнаруженный в начале августа рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту немецкого Лейпцига, имел признаки устройств, которые обычно использует Главное разведывательное управление России (ГРУ).

Об этом пишет ABC News со ссылкой на источник в американских спецслужбах, сообщает Цензор.НЕТ.

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След ГРУ РФ

По словам американского чиновника, которого проинформировали о ходе расследования, взрывчатка, установленная на дроне, а также конструкция самого устройства были "типичными" для тех, которые использует российское ГРУ.

Источник добавил, что эту оценку американские спецслужбы сделали совместно с немецкими службами безопасности и разведки.

Источник в американской разведке, ознакомившийся с ходом расследования, рассказал, что устройство не взорвалось, поскольку спусковой механизм был отключен.

Федеральная полиция Германии заявила ABC News, что в связи с продолжением расследования "дальнейшие комментарии не планируются".

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Возможная попытка сорвать поставки оружия

Следователи считают, что дрон со взрывчаткой мог быть предназначен для вывода из строя самолетов, размещенных на аэродроме. Целью могло быть задержание поставок вооружения в Украину, а также предупреждение Германии относительно ее дальнейшей поддержки Украины.

Американские чиновники также отметили, что аэропорт Лейпцига ранее уже был мишенью "многочисленных подозрительных российских диверсионных операций".

Издание отмечает, что аэропорт Лейпцига является одним из крупнейших грузовых узлов Германии. Его используют американские военные и союзники по НАТО для транспортировки вооружения в Украину.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, рядом с украинским самолетом в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

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