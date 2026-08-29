Германия считает, что за инцидентом с дроном в Лейпциге стоит Россия, готовятся новые санкции, — СМИ

Правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и обнаруженным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.

Об этом пишет DW со ссылкой на издания Welt am Sonntag и Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

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ФРГ считает Россию ответственной за инцидент с дроном

По данным СМИ, обвинив Россию в инциденте, правительство Германии одновременно объявит о "широких мерах" против Москвы. Этот шаг предполагает сочетание прямых мер со стороны Германии и новых санкций Европейского Союза.

Объявление запланировано на начало следующей недели, что совпадает со встречей министров иностранных дел ЕС в Ирландии во вторник. Однако Мерц может сделать соответствующее заявление и раньше, сообщили Politico двое чиновников.

Один из чиновников отметил, что в ответ на инцидент с дроном в Лейпциге уже недостаточно выслать отдельных российских дипломатов или закрыть "Русский дом" в Берлине. В Германии считают, что нужны "более жесткие меры", такие как ужесточение санкций или более масштабные поставки оружия Украине.

25 августа Фридрих Мерц заявил, что правительство вскоре назовет виновных в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига.

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Разведка США связала дрон с российским ГРУ

Накануне издание ABC News со ссылкой на источник в американских спецслужбах сообщало, что дрон со взрывчаткой, обнаруженный в начале августа возле украинского грузового самолета в аэропорту немецкого Лейпцига, имел признаки устройств, которые обычно использует Главное разведывательное управление России (ГРУ).

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

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