Розслідування інциденту з БпЛА в аеропорту Лейпцига майже завершене, реакція на гібридні атаки РФ скоординована з НАТО, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що розслідування інциденту з дроном, знайденим в аеропорту Лейпцига, майже завершене.

Про це він заявив в інтерв'ю ARD у неділю, 30 серпня, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція на гібридні атаки РФ

Мерц також заявив, що відповідь ФРН на гібридні атаки РФ скоординована з міжнародними партнерами.

"Ми досягли широкого консенсусу в уряді щодо того, як реагувати, і ми чітко це пояснимо найближчими днями", - сказав німецький канцлер.

На запитання, чи зможе Німеччина насправді відреагувати належним чином, якщо за нападом стоятиме Росія, Мерц відповів: "Давайте почекаємо і подивимося, що означає "відповідна реакція"".

Канцлер ФРН зазначив, що хоч відповідь надійде від Німеччини, вона скоординована з Європейським Союзом та партнерами по НАТО.

"Партнери в Європейському Союзі та НАТО не будуть здивовані", - сказав він.

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Німеччина готує відповідь на атаку дрона в аеропорту Лейпцига

Нагадаємо, що напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.

Крім того, Берлін має намір оголосити "широкі заходи" щодо РФ, а ЄС запровадить нові санкції.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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