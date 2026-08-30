Расследование инцидента с БпЛА в аэропорту Лейпцига почти завершено, реакция на гибридные атаки РФ скоординирована с НАТО, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что расследование инцидента с дроном, обнаруженным в аэропорту Лейпцига, практически завершено.

Об этом он заявил в интервью ARD в воскресенье, 30 августа, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция на гибридные атаки РФ

Мерц также заявил, что ответ ФРГ на гибридные атаки РФ скоординирован с международными партнерами.

"Мы достигли широкого консенсуса в правительстве относительно того, как реагировать, и мы четко это объясним в ближайшие дни", — сказал немецкий канцлер.

На вопрос, сможет ли Германия действительно отреагировать надлежащим образом, если за атакой стоит Россия, Мерц ответил: "Давайте подождем и посмотрим, что означает "соответствующая реакция"".

Канцлер ФРГ отметил, что хотя ответ поступит от Германии, он будет скоординирован с Европейским союзом и партнерами по НАТО.

"Партнеры в Европейском союзе и НАТО не будут удивлены", — сказал он.

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Германия готовит ответ на атаку дрона в аэропорту Лейпцига

Напомним, что накануне СМИ сообщали, что правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и обнаруженным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.

Кроме того, Берлин намерен объявить о "широких мерах" в отношении РФ, а ЕС введет новые санкции.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

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