1 748 15
Вместо Мудрой в состав антикоррупционной группы включили руководителя подразделения НАБУ Абакумова, - указ
Президент Владимир Зеленский включил в состав антикоррупционной рабочей группы руководителя Первого главного детективного подразделения Национального антикоррупционного бюро Украины Александра Абакумова.
Подробности
В то же время в указе отмечается, что из состава группы исключены: бывшая заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, Виктор Дубовик, экс-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка и Полина Лысенко.
Известно, что Александр Абакумов озвучивал основные детали расследования по делу "Мидас", в котором фигурирует, в частности, Тимур Миндич.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прикольно...