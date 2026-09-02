Вместо Мудрой в состав антикоррупционной группы включили руководителя подразделения НАБУ Абакумова, - указ

Президент Владимир Зеленский включил в состав антикоррупционной рабочей группы руководителя Первого главного детективного подразделения Национального антикоррупционного бюро Украины Александра Абакумова.

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В то же время в указе отмечается, что из состава группы исключены: бывшая заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, Виктор Дубовик, экс-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка и Полина Лысенко.

Известно, что Александр Абакумов озвучивал основные детали расследования по делу "Мидас", в котором фигурирует, в частности, Тимур Миндич.

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