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Новости Борьба с коррупцией
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Вместо Мудрой в состав антикоррупционной группы включили руководителя подразделения НАБУ Абакумова, - указ

Изменения в антикоррупционной группе: исключили Мудру и включили Абакумова

Президент Владимир Зеленский включил в состав антикоррупционной рабочей группы руководителя Первого главного детективного подразделения Национального антикоррупционного бюро Украины Александра Абакумова.

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Подробности

В то же время в указе отмечается, что из состава группы исключены: бывшая заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, Виктор Дубовик, экс-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка и Полина Лысенко.

Известно, что Александр Абакумов озвучивал основные детали расследования по делу "Мидас", в котором фигурирует, в частности, Тимур Миндич.

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Автор: 

НАБУ (5000) Зеленский Владимир (25696)
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Топ комментарии
+9
Мудра боролась із корупцією?

Прикольно...
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02.09.2026 14:37 Ответить
+5
А чого прикольно? Очолювала. Хоча ні, очолює її в нас особа, що недоторкана. А та так, на побігеньках...
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02.09.2026 14:45 Ответить
+3
Це він тепер легалізацією "чорної" готівки займатиметься?
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02.09.2026 14:38 Ответить

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